FAMOSOS Duda Guerra apaga fotos com Benício Huck e deixa de seguir família do ex nas redes sociais Influenciadora distribiu unfollows após rumores de término com o filho de Angélica e Luciano Huck

Após rumores sobre o término entre Duda Guerra e Benício Huck, a influenciadora distribuiu unfollows no Instagram. Em sua rede social, ele deixou de seguir os perfis do ex-namorado e de sua família, incluindo os ex-sogros Luciano Huck e Angélica.

Depois de protagonizar uma briga com a também influencer Antonela Braga, Duda apareceu sem aliança na internet, voltando a utilizar o anel depois. No entanto, na última quinta-feira (8), surgiu a informação de que Benício teria colocado um fim na relação.

Além de deixar de seguir toda a família do ex, Duda apagou as fotos que mantinha em seu perfil ao lado dele. Segundo o colunista Leo Dias, o rapaz não teria gostado da repercussão negativa da polêmica envolvendo a namorada.



A desavença entre as influenciadoras adolescentes teve início durante uma viagem de trabalho a Gramado, no Rio Grande do Sul. Antonela afirmou que a ex-nora de Angélica não gostou quando ela pediu para seguir o perfil privado de Benício no Instagram, chegando a gritar com ela.

