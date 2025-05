Duda Guerra diz que vive 'vibe bem tranquila' em meio a rumores de término com filho de Luciano Huck

A- A+

Em meio aos rumores sobre o fim do namoro com Benício, filho de Luciano Huck e Angélica, a influencer Duda Guerra segue mantendo a sua rotina. Nesta sexta-feira (9), a jovem de 17 anos publicou stories, no Instagram, na academia — como costuma fazer quase todos os dias —, mostrou sua rotina de skincare e também compartilhou conteúdos publicitários. Em uma dessas postagens, afirmou que está vivendo uma “vibe bem tranquila”.

“Estou numa vibe bem tranquila hoje”, escreveu ela em um story. Antes ela havia afirmado que essa prática acontece sempre às sextas-feiras. “’Ah, Duda, mas por que você tá de pijama às 2 da tarde?’ Hoje é sexta-feira, e na minha cabeça, toda sexta-feira as pessoas deveriam decidir o que fazer, e eu decidi colocar um pijama e ficar deitada na minha cama assistindo a um filme. É só isso o que eu quero pra minha vida hoje.”



De acordo com o portal Léo Dias, o namoro entre a garota e Benício Huck já não é mais uma realidade. Eles já até não se seguem mais no Instagram, reforçando os rumores que circulam na web. Duda ainda apagou as fotos em que aparecia ao lado do filho de Luciano e Angélica.

O que aconteceu?

Em resumo, tudo começou quando, em uma viagem a Gramado (RS), Duda teria sido grosseira com a influencer Antonela Braga após ela seguir um perfil privado de seu namorado, Benício Huck, filho dos apresentadores.

Em um vídeo, Duda confirmou o seu momento de ciúmes e contextualizou: “No primeiro dia de viagem, estava tudo bem, até meu namorado me mandar mensagem falando que a Antonela Braga tinha solicitado para seguir o dix dele com o dix dela. Dix é uma conta privada, não uma conta normal. Ele já é uma pessoa reservada, o perfil é fechado, imagina o dix. Ele é só para melhores amigos, para postar intimidades, o que você não postaria no normal”, justificou. “Eles não são do mesmo grupo de amizade, não se conhecem, não convivem e nunca nem se viram.”

A partir daí, os internautas invadiram o perfil de Angélica no Instagram, pedindo que a sogra de Duda se posicionasse. Muitas pessoas dizem que a garota está “manchando a imagem” da família. “Daria de tudo para saber como está o clima na casa da família Huck e a opinião da Angélica”, comentou uma internauta.

