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CELEBRIDADES Duda Guerra nega romance com filho de Faustão após foto em festa Influenciadora afirma que mantém amizade com Rodrigo Silva; aparição dos dois juntos em evento de Halloween, em São Paulo, alimentou especulações nas redes sociais

A influenciadora Duda Guerra se manifestou sobre rumores que associam seu nome ao de Rodrigo Silva, filho mais novo do apresentador Faustão.

A especulação ganhou força depois que os dois apareceram abraçados em uma fotografia feita durante uma comemoração de Halloween, realizada no último fim de semana, em São Paulo.

Em resposta à coluna de Lucas Pasin, do portal Metrópoles, Duda esclareceu que o encontro aconteceu em uma festa promovida por Rodrigo e seu irmão, João Silva.

A jovem descartou a possibilidade de que o registro seja um indício de envolvimento amoroso entre eles.

“Eu fui a uma festa de Halloween organizada por ele e pelo João , e tiramos uma foto apenas. Somos amigos. Não comentei nada antes sobre o assunto porque não vi necessidade”, afirmou.

A negativa, porém, não encerrou as especulações. De acordo com a coluna, pessoas ouvidas pelo jornalista disseram que os dois, ambos de 18 anos, estariam em uma fase de aproximação. A publicação também apontou que eles permaneceram juntos durante boa parte da celebração.

O evento ainda chamou atenção pelas fantasias escolhidas pelas convidadas. Duda apostou em um visual inspirado em Woody, o caubói da franquia de animação Toy Story.

Já Rafaella Justus, que acompanhou a influenciadora, entrou no clima da produção ao se caracterizar como Buzz Lightyear, o patrulheiro espacial da história.

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