Coluna Com Duda Menezes, Folha de Pernambuco passará a contar com coluna quinzenal de literatura A proposta é abordar diferentes formas de as pessoas perceberem a literatura como algo divertido, uma porta de entrada para um universo de entretenimento e lazer e um convite à desaceleração

A Folha de Pernambuco passará a contar com mais um espaço rico em conhecimento a partir da próxima quinta-feira (4). A coluna da jornalista e influenciadora digital de literatura, Duda Menezes, trará reflexões, indicações, dicas e planos de leitura para estimular novos leitores e também ajudar aqueles que já gostam de ler a manter o hábito.

Com publicações quinzenais, sempre às quintas-feiras, no portal da Folha de Pernambuco, a proposta é abordar diferentes formas de as pessoas perceberem a literatura como algo divertido, uma porta de entrada para um universo de entretenimento e lazer, além de ser um convite à desaceleração.

“Estamos cada vez mais imediatistas, cronicamente online, muitas vezes, e eu acredito que abrir um livro é um convite à desaceleração. Muita gente não enxerga tanto como lazer, vê mais como estudo ou pensa que exige um certo esforço, quando pode ser puramente entretenimento. Às vezes as pessoas só precisam de um estímulo para despertar, abrir um livro pela primeira vez e enxergar aquilo como algo divertido”, comentou a jornalista.

Para a influenciadora, os gêneros de suspense e ficção científica são uma das principais formas de ‘convidar’ pessoas para a leitura, pois despertam a curiosidade.

“Acredito que, quando as pessoas ainda não são leitoras, elas estão meio adormecidas, esperando ‘aquele’ livro atingi-las, sabe? Acho que todo mundo é um leitor em potencial, basta você pensar no tipo de história que gosta de consumir. Eu acho que o suspense, mistério, ficção científica são uma das principais formas de convidar pessoas para a leitura. Porque é algo que, naturalmente, desperta a curiosidade, deixa aquele estímulo de virar a página para saber o que vai acontecer”, destacou a leitora, que é fã declarada dos gêneros citados.

Em relação ao fenômeno dos clubes do livro, que se popularizaram em uma camada da rede social TikTok, o “Booktok”, Duda afirma que esta é uma ótima oportunidade de “abertura” para as possibilidades do universo literário. O movimento se notabilizou especialmente entre o público feminino mais jovem e tem resgatado esse público para o mundo da leitura a partir das “leituras conjuntas”.

“Ler com outras pessoas é muito gostoso. A experiência de você estar lendo e convidar outras pessoas para ler junto a mesma coisa e poder discutir o livro abre as possibilidades da leitura. Assim, essa troca, na verdade, faz com que você, muitas vezes, veja o que leu de outra forma. Você percebe como cada pessoa vai absorver o livro de uma forma diferente, de acordo com suas vivências, e essa troca de experiências enriquece muito a leitura”, comentou Duda, que pretende trazer trocas como estas para a coluna na Folha de Pernambuco.

