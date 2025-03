A- A+

PRONUNCIAMENTO Duda Wendling fala sobre mensagens que recebeu do ator Rafael Cardoso; entenda A atriz brasileira, de 18 anos, revelou detalhes de conversa que teve com o ator em 2022, quando ainda era menor de idade

A atriz brasileira Duda Wendling falou pela primeira vez sobre as mensagens que recebeu do ator Rafael Cardoso em 2022, quando ainda era menor de idade. Atualmente, aos 18 anos, a jovem revelou detalhes com exclusividade para a coluna Fábia Oliveira e comentou a respeito do desconforto gerado na ocasião.

A revelação feita por Duda Wendling na última terça-feira (11), relembrou a conversa que teve com Rafael Cardoso, quando tinha 15 anos, através do Instagram. Na época, o ator enviou mensagens para a atriz, que ficou abalada pela abordagem atípica.

Eles se conheceram nos bastidores da novela da Globo, ‘’A Vida da Gente’’ (2011), quando Duda tinha seis anos de idade, mas Rafael não manteve contato com a jovem. Ela expressou que o incômodo surgiu pela forma do ator agir, apesar do conteúdo das mensagens não ser apelativo.

“Era estranho, por eu ser menor de idade e o cara ter me conhecido quando eu tinha 6 anos de idade”, disse Duda.

Duda Wendling também mencionou que sua mãe, responsável pelo seu perfil do Instagram na época, respondeu as mensagens feitas na função temporária durante a madrugada por Rafael Cardoso. Além disso, a atriz recordou a insistência do ator em querer confirmar que estava conversando com ela, deixando a situação mais desconfortável para a jovem.

Duda expressou que ‘’não deu corda’’ sobre o comportamento de Rafael ao pedir para ver fotos e ter a confirmação de que realmente era ela quem estava por trás das mensagens.

Vale ressaltar que, segundo a legislação brasileira, a atitude do ator não é considerada crime, já que maiores de 14 anos já possuem capacidade de consentimento.

