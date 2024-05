A- A+

EMPREENDEDORISMO Dudu Bertholini é destaque desta sexta-feira (24) na Feira do Empreendedor Evento, que acontece no Centro de Convenções, em Olinda, traz o diretor criativo e estilista para um bate-papo sobre tendências e diversidades no segmento da moda

O diretor criativo, estilista e consultor de moda Dudu Bertholini é um dos destaques da 12ª edição da Feira do Empreendedor, que acontece nesta sexta-feira (24) no Centro de Convenções, em Olinda.



Na ocasião, Bertholini fala sobre o ramo da moda, em bate-papo sobre tendências e diversidades do sefmento. A conversa tem início a partir das 19h.



Interessados em visitar o evento, podem realizar a inscrição gratuitamente no site feiradoempreendedorpe.com.br.

NEON

No segmento da moda, Bertholini ficou conhecido depois de fundar em 2003 a marca NEON, criando estilo e estampas que se tornaram referência e em 2008.



Ele também foi o diretor criativo da marca CORI. Além disso, como estilista, atuou em desfiles, campanhas e editoriais de moda para diversos veículos e marcas.

Curador de moda no Centro Cultural São Paulo, Dudu Bertholini também se destaca por ter voz ativa em assuntos como gênero, sexualidade e identidade.



Sobre Dudu Bertholini

NA TV, Dudu integrou o júri fixo do programa ''Amor & Sexo'', apresentado por Fernanda Lima, além de assinar os figurinos do programa.



Ele também apresenta o programa de entrevistas ''Nós, os Fashionistas'' (Fashion TV) e particioa como jurado do show ''Brazil's Next Top Model'' (Sony).

Atualmente ele é curador de moda no CCSP, e também realiza palestras e workshops nas principais cidades do País.



Além disso, Bertholini licencia produtos que levam seu nome, entre eles, roupas, acessórios, bolsas, mochilas e papelaria.

Feira do Empreendedor

A 12ª edição começou no último dia 22 de maio e vai até este sábado (25), com programação realizada pelo Sebrae/PE.

O evento, que volta a ocorrer em formato presencial após seis anos, ocupa uma área de 9,6 mil m² do Centro de Convenções de Pernambuco.



Os visitantes têm acesso à programação diversificada, com experiências tecnológicas, consultorias, conexão entre empresas e diversas atividades gratuitas, em mais de 20 espaços temáticos.



Serviço

Dudu Bertholini - 12ª edição Feira do Empreendedor

Quando: Sábado (24), 19h

Onde: Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Inscrição gratuita por meio do site

Mais informações: @sebraepe





