Dudu Camargo é demitido do SBT após episódio escatológico, diz site

A- A+

Dudu Camargo, o mais antigo apresentador do telejornalismo do SBT, não trabalha mais na emissora. O motivo, segundo apuração do TV Pop, é dantesco: a gota d’água para a demissão do âncora foi um episódio escatológico que aconteceu pouco antes de seu afastamento. Ele teria sofrido uma indisposição intestinal pouco depois de apresentar o Primeiro Impacto e, antes de conseguir chegar ao banheiro, defecou em pleno camarim.



Segundo informações do Portal, ele teria se limpado com uma toalha e, ao invés de jogá-la no lixo, escondeu-a atrás de um microondas. Como o odor impregnou o ambiente, outros apresentadores que também utilizavam o espaço reclamaram com a diretoria da rede. Os executivos determinaram uma profunda limpeza no local e não demorou para que uma camareira achasse a toalha melada.



Ainda segundo a TV POP, após serem informados do fato, os diretores pediram ao departamento de segurança para verificar as câmeras de segurança para descobrir o a autor de tal façanha. Bastou checar as imagens para revelar Dudu Camargo indo em direção ao banheiro com as calças baixas, mas sem conseguir se segurar.

Questionado do pela direção de Jornalismo sobre o incidente, Dudu Camargo não teria negado ser o responsável. Os executivos o questionaram sobre porque ele não jogou a toalha fora e ele argumentou que não teve tempo suficiente de ir até o banheiro.



O apresentador foi sacado do programa matinal poucos dias depois do ocorrido, e as imagens do trapo e do circuito interno teriam se espalharam pelos grupos de funcionários da emissora.



Dudu Camargo comandava o programa Primeiro Impacto durante quase sete anos e foi demitido na noite desta segunda-feira (5). O apresentador já estava fora do ar desde a segunda quinzena de abril e teve o seu contrato - previsto para encerrar em outubro - rescindido unilateralmente pelo SBT.



Veja também

Artes Visuais Arte Plural Galeria abre exposição "Diário do Caos", primeira individual de Rafa Zig; veja obras