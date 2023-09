Dudu Lemos é atração no Camará Shopping, em Camaragibe

A- A+

Do Samba ao Reggae, passando ainda pelo Rock e pela World Music, com repertório variado para agradar a todos os gostos. Será nesta "vibe" que o cantor Dudu Lemos se apresenta nesta quinta-feira (21), em show no Camará Shopping, no palco da Praça Musical do mall localizado em Camaragibe, Região Metropolitana do Recife (RMR).



Gratuito, o show tem início às 19h. "É uma honra ter a chance de compartilhar a música que tanto amo com a minha comunidade. Este será um espetáculo especial", destaca Dudu, artista camaragibense, conhecido na Região.





Dudu, que além de intérprete é também compositor e multi-instrumentista, passeará com repertório diverso. "Será repleto de energia e músicas que fazem parte da nossa cultura brasileira", promete o artista.



Serviço

Show de Dudu Lemos

Quando: Quinta-feira (21), 19h

Onde: Camará Shopping | Praça Musical (Piso L3) - Rua Manoel Honorato da Costa, 555, Vila da Fábrica, Camaragibe

Acesso gratuito

Informações: @camarashopping

