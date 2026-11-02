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RIO DE JANEIRO Cantor Dudu Nobre tem carro roubado após show na Zona Norte do Rio Dois homens armados renderam o motorista do artista e fugiram com o veículo, recuperado pouco tempo depois

O cantor e compositor Dudu Nobre teve o carro roubado na noite deste domingo, em frente ao Clube Renascença, no Andaraí, Zona Norte do Rio.



Dois homens armados que estavam em uma motocicleta renderam o motorista do artista e fugiram com o veículo, que foi recuperado pouco tempo depois. O cantor e o motorista não ficaram feridos.





No momento do crime, Dudu Nobre se apresentava em uma roda de samba no clube. O motorista aguardava na entrada do estabelecimento quando foi abordado pelos criminosos.



Após o roubo, o artista deixou o local de táxi e utilizou a localização do GPS para encontrar o automóvel, abandonado em uma rua próxima.

“Eu estava cantando e renderam o motorista que estava parado na porta. Os caras passaram de moto, o renderam e levaram o carro. Mas depois acharam o carro na rua”, relatou Dudu Nobre ao g1.

Procurada, a Polícia Civil informou que não havia registro de ocorrência com essas características na delegacia responsável pela área.

De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), os roubos de veículos aumentaram 3,6% entre janeiro e setembro deste ano. No período, 17.753 carros e motocicletas foram roubados no estado do Rio de Janeiro, uma média de 65 registros por dia.

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