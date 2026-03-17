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CINEMA ''Duna: Parte 3'': primeiro trailer tem aparição de Timothée Chalamet, Zendaya e Robert Pattinson Terceiro filme apresenta um salto temporal de 17 anos em relação ao segundo filme

Nesta terça-feira (17), a Warner Bros. divulgou o primeiro trailer de ''Duna: Parte 3'', com Timothée Chalamet, Zendaya e Robert Pattinson. A conclusão do épico dirigido por Denis Villeneuve apresenta um salto temporal de 17 anos em relação ao segundo filme, além de uma reviravolta a respeito do protagonista.

Nos dois primeiros filmes, Villeneuve adaptou o livro ''Duna'' (1965), de Frank Herbert, destacando a ascensão e transformação em um líder messiânico de Paul Atreides, interpretado por Chalamet. Em 2026, o cineasta retorna ao planeta desértico de Arrakis para o encerramento da trilogia de ficção científica, iniciada por ele em 2021.



Confira o trailer:



Veja os primeiros cartazes do filme:

Referências

Em fevereiro passado, Timothée Chalamet revelou duas inspirações para ''Duna: Parte 3'', durante uma entrevista promovida pela CNN e Variety, com participação de Matthew McConaughey. O ator apontou como referências as interpretações de Marlon Brando em ''Apocalypse Now'' (1979), no papel do Coronel Kurtz, e de Heath Ledger em ''Batman: O Cavaleiro das Trevas'' (2008), como o Coringa, para a construção do personagem Paul Atreides no terceiro longa.

Em ''Duna: Parte 3'', Denis Villeneuve é inspirado no segundo volume da série, ''Messias de Duna'' (1969), de Frank Herbert, que também retrata essa mudança drástica do protagonista em uma pessoa mais intensa e menos pacífica.

Estrelado

Além de Timothée Chalamet e Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Charlotte Rampling, Anya Taylor-Joy e Javier Bardem retornam para o terceiro filme. O elenco também inclui Robert Pattinson, Isaach De Bankolé e Nakoa-Wolf Momoa como novidades de ''Duna: Parte 3''.

Estreia

''Duna: Parte 3'' chega aos cinemas brasileiros no dia 17 de dezembro.

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