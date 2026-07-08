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CINEMA "Duna: Parte Três", último filme da trilogia de Denis Villeneuve, ganha trailer oficial; confira O filme, que estreia em dezembro, traz no elenco nomes como Timothée Chalamet, Zendaya e Jason Momoa

A Warner Bros. divulgou, nesta quarta-feira (8), o trailer oficial de “Duna: Parte Três”. A conclusão da trilogia dirigida por Denis Villeneuve chega aos cinemas em 17 de dezembro.

O filme adapta para as telonas “Messias de Duna”, segundo livro da saga literária escrita por Frank Herbert. A história se passa quase duas décadas após os acontecimentos de “Duna: Parte Dois” (2024).

Paul Atreides (Timothée Chalamet) retorna ao centro da trama, agora consolidado como o Imperador da galáxia. Ele enfrenta o alto custo do poder e as consequências de seu reinado sanguinário, enquanto lida com traições e o reaparecimento de um amor do passado.



Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh, Charlotte Rampling, Rebecca Ferguson, Anya Taylor-Joy e Javier Bardem retornam ao elenco do longa-metragem, que conta com adições como Isaach de Bankolé e Robert Pattinson. A produção é da Legendary Pictures.

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