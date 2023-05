A- A+

Música Duo Benza lança álbum de estreia "Eros V." mesclando música pop com batidas eletrônicas O projeto musical formado por Poeta e Infa-Red coloca seu primeiro disco no ar nesta quinta (18)

Após antecipar seu single "Canções para os que ficam", em parceria com Lia de Itamaracá, o duo pernambucano Benza agora coloca no mundo seu álbum de estreia "Eros V.". O álbum, que conta com nove faixas autorais e traz uma mescla da sonoridade da música pop, com elementos da cultura regional, somados à beats eletrônicos, chega nas plataformas de música via selo Estelita, nesta quinta-feira (18).

Tropical, eletrônico, regional e dançante são algumas das características que marcaram o debut de Benza. O álbum, que foi produzido em parceria com Luccas Maia, traz canções frutos de experimentos que mesclam células da música pop produzidas eletronicamente com suporte de sons orgânicos e regionais.

"Essas experimentações geraram o conceito “Eros V.“, que dá nome ao primeiro disco da dupla. O título é uma homenagem à dançarina Eros Volúsia, que revolucionou a dança moderna brasileira, mesclando, pela primeira vez, ritmos e movimentos afros e indígenas com a dança clássica", explicou O Poeta, personagem de Victor Dreyer.

Todo o disco foi feito a seis mãos. Enquanto o Poeta apresentava uma música no formato voz e violão, Infa junto à Luccas Maia iam moldando sua estética na busca por misturas de ritmos regionais e internacionais. "Temos um pouco de tudo que curtimos de maneira geral. Punk, Frevo, cúmbia, ciranda, Rap & Trap, embolada, balada, reggaeton e por aí vai", contou Infa-Red, personagem de Rafael Infa.

"Eros V." traz toda essa sonoridade para embalar a temática do amor e a alegria de viver, versando sobre relacionamentos humanos e universais. "É um disco cheio de homenagens a relacionamentos de família, amigos e a humanidade e trazemos essa reflexão: "se existe uma cura para aqui, essa cura é amar. Essa cura é o amor". A poesia fala além de nossa língua. Acho que as pessoas podem se enfeitiçar com as histórias que nós cantamos", finalizou o Poeta.

