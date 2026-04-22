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SHOW César Michiles e Romero Medeiros apresentam o projeto "Duo Frevo" no Teatro do Parque Espetáculo gratuito propõe novas possibilidades para o frevo, em formação com flauta e piano, e terá participação especial de Jota Michiles

César Michiles e Romero Medeiros apresentam, nesta quinta-feira (23), no Teatro do Parque, o espetáculo “Duo Frevo – Um diálogo entre Flauta e Piano”. O show marca um novo momento do projeto criado pelos músicos, que propõe uma leitura do frevo em formato de câmara, com foco na relação entre flauta e piano, repertório autoral e improvisação.

A proposta parte de uma formação pouco comum dentro do gênero para explorar novas possibilidades sonoras sem se afastar da identidade do frevo. No palco, César e Romero dividem o protagonismo em um concerto construído a partir do diálogo entre os instrumentos e da liberdade interpretativa.

Segundo César Michiles, o projeto nasce dessa ideia de ampliar caminhos para o frevo instrumental.

“O frevo é uma linguagem única, profundamente ligada ao Recife, mas que nasceu justamente do encontro entre diferentes influências. Minha própria entrada no frevo se dá por uma ousadia de minha parte, já que o frevo orquestrado, instrumental, não admitia flautas em sua execução. E eu compus, apresentei e estive à frente, como solista, de algumas orquestras com meus frevos, alguns deles premiados em festivais”, afirma.

Para César, o “Duo Frevo” dá continuidade a esse movimento. “O que eu busco com esse projeto é continuar esse movimento natural de transformação. Trazer a flauta e o piano para esse universo é uma forma de ampliar as possibilidades do gênero, criar novas formações e inspirar outros músicos a também experimentarem”, diz.

No espetáculo, o pianista Romero Medeiros contribui para essa proposta ao incorporar referências do improviso e do jazz, linguagem presente também em sua trajetória musical. A interação entre os dois músicos é um dos eixos do show, que aposta em arranjos abertos e em momentos que tornam cada apresentação única.

O repertório é majoritariamente autoral e inclui composições que vêm sendo desenvolvidas dentro do projeto, além de momentos em que flauta e piano ganham espaço individualmente.

A apresentação no Teatro do Parque também amplia um trabalho que teve uma prévia no Recife Frevo Festival, em que o “Duo Frevo” foi apresentado pela primeira vez em formato de palco. Agora, o projeto chega ao público em versão completa e contará ainda com a participação especial de Jota Michiles, pai de César, reconhecido como Patrimônio Vivo de Pernambuco desde 2022.

Além do show, o projeto também lançará um álbum e um documentário. As músicas gravadas em estúdio serão lançadas em plataformas digitais com participações de André Mehmari, Guilherme Calado e Amaro Freitas. Já o audiovisual, dirigido por Hélder Lopes, acompanha o processo criativo do duo a partir de imagens feitas em estúdio e no palco.

O “Duo Frevo”, conta com incentivo da Lei Rouanet e patrocínio do Banco do Nordeste, e reúne pesquisa, criação e performance para pensar o frevo em novas formações e ampliar o espaço do gênero na música instrumental.

Serviço

“Duo Frevo – Um diálogo entre Flauta e Piano”

Com César Michiles e Romero Medeiros

Quando: Quinta-feira, 23 de abril, às 19h

Onde: Teatro do Parque – Rua do Hospício, 81, bairro da Boa Vista, Recife - PE

Ingressos gratuitos, com retirada na bilheteria a partir das 17h

*Com informações da assessoria de imprensa

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