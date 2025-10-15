Duo Repercuti leva o show "O Som das Baquetas" a Igarassu, nesta sexta (17)

A- A+

Depois de se apresentar no palco do Teatro do Parque, em setembro, com participação da Nação Xambá, o Repercuti retoma o projeto de circulação que marca a temporada 2025 do duo de percussão.



Emerson Coelho e Emerson Rodrigues levam o repertório do primeiro álbum, “O Som das Baquetas”, ao Centro de Artes de Igarassu - Escoteirista Chefe Narciso Félix de Araújo, nesta sexta-feira (17), às 19h.



Mais cedo, às 17h, haverá uma aula-espetáculo para estudantes da rede pública de Igarassu. As apresentações são gratuitas e contam com o apoio do Centro de Artes de Igarassu e da Secretaria de Educação e Eventos do município.

A circulação conta com apoio do Funcultura, via Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundarpe e já contemplou a capital baiana, Salvador, onde o duo tocou no Festival de Percussão 2 de Julho, em 2024, e o show no Teatro do Parque, no Recife, em setembro deste ano.



Até dezembro, além dos concertos já agendados no Teatro Marco Camarotti, também no Recife, e em Aracaju, o time de instrumentistas passará por Gravatá, no Agreste pernambucano, e Juazeiro do Norte, no Ceará.



Percussão afrossinfônica

Utilizando instrumentos típicos das orquestras eruditas, como marimba e vibrafone, os percussionistas oferecem ao público uma experiência única, resultado de um trabalho de pesquisa desenvolvido ao longo dos últimos cinco anos.



O primeiro disco, fonte principal da nova temporada de apresentações, foi concebido na pandemia, com incentivo do Itaú Cultural.



Era para ser um projeto de circulação e virou um álbum completo, com a participação de grandes nomes da música pernambucana, a exemplo de Henrique Albino, Beto Ortiz, Laís Senna e Amaro Freitas.



O público ganha nova oportunidade de desfrutar da sonoridade extremamente original, robusta e, ao mesmo tempo, delicada, produzida pelo duo.



“Percorremos trajetórias distintas até chegar ao Repercuti. Coelho traz toda a sua ligação com a música popular, com o maracatu, que ele participa desde criança, em Igarassu; já eu comecei na Orquestra Criança Cidadã, no Coque, onde vivo até hoje. O Repercuti é o resultado de todas as experiências pelas quais passamos individualmente e, também, em parceria, tocando em diferentes orquestras. Isso tudo somado à matriz da música afrobrasileira, ao toque de terreiro, ao batuque, que também está presente na gente”, comenta Emerson Rodrigues.



Nascido e criado em Igarassu, dentro do Maracatu Estrela Brilhante, Emerson Coelho comemora mais uma oportunidade de tocar em casa. “Já fizemos algumas apresentações aqui na cidade, em igrejas e outros espaços, e é sempre uma alegria poder mostrar o nosso trabalho para o povo de Igarassu, partilhar dessa sonoridade ‘afrossinfônica’ do Repercuti”, afirma o percussionista.



O programa da noite passeia pelo repertório de “O Som das Baquetas”, com espaço para composições mais desafiadoras, como “Pakiparabaki” (de Henrique Albino), e “Chorinho Bom", do acordeonista Beto Hortis. Os músicos prometem também executar novas criações e relembrar obras de trabalhos anteriores, a exemplo de “Lua da Bela Vista” e “Batuque”.



“Será uma noite de música instrumental pernambucana, e traremos novos arranjos para algumas faixas do disco, apresentando elementos de composição artística que estamos experimentando”, detalha Emerson Rodrigues.



Origem

Movidos pelo desejo de refletir sobre a prática artística no universo percussivo, o Repercuti nasceu do encontro entre dois bacharéis do Curso de Percussão Erudita da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).



Sendo o primeiro duo de percussão criado em Pernambuco e o único em atividade atualmente, a dupla formada pelos jovens Emerson Coelho e (José) Emerson Rodrigues vem se debruçando sobre o estudo de obras instrumentais para dois percussionistas, interpretando, difundindo repertórios autorais e experimentando sonoridades que proponham diálogos entre a percussão sinfônica e a percussão popular.





O Duo Repercuti busca descolonizar a visão sobre os instrumentos de percussão de teclas (marimba e vibrafone), que mesmo tendo origem no balafom africano, foram incorporados a um tradicional repertório erudito europeu, mas agora tocam também um repertório popular de compositores pernambucanos, com destaque para o universo da cultura afrobrasileira.



*Com informações da assessoria de imprensa.



SERVIÇO:

Duo Repercuti apresenta “O Som das Baquetas”

Quando: Sexta-feira (17), às 19h.

Onde: Centro de Artes de Igarassu – Escoteirista Chefe Narciso Félix de Araújo (Rua Dr. João Elísio, 33, Centro, Igarassu).

Entrada gratuita.



