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MÚSICA Dupla argentina Sarao fala em plágio de Anitta e Shakira em Choka Choka "São muito parecidas', disseram as artistas em vídeo compartilhado no Instagram

Parceria de Anitta e Shakira, Choka Choka levantou uma acusação de plágio contra as cantoras. Formada por Tushka e Rebebe, a dupla argentina Sarao comparou a faixa a Atómica, lançada por elas em dezembro de 2025.

Procurada pelo Estadão, a equipe de Anitta ainda não havia se manifestado sobre a acusação até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

"São muito parecidas', disseram as artistas em vídeo compartilhado no Instagram. "No começo, achamos que não tinha chance de Anitta e Shakira terem ouvido [Atómica], se inspirarem e nos copiarem."

"Tem que ser uma coincidência, Shakira nem nos conhece", afirmou Rebebe. "Depois, mostramos aos nossos seguidores, que disseram que pode ter sido culpa dos produtores e que Shakira e Anitta nem saibam que estavam nos copiando. Mas, até a paleta de cores [do clipe] é igual."

Para as integrantes do Sarao, a única grande diferença entre as duas faixas é o nível de produção. Abrindo uma carteira apenas com adesivos da banda, elas compararam seu alcance e arrecadação com os das artistas internacionais. "O que podemos fazer agora?"

"Marquem-as aqui para que elas vejam, percebam e, não sei, [façamos] uma colaboração", brincou Tushka. "É capaz que elas gostem da gente e a próxima canção sejamos nós quatro."

Ao fim do vídeo, as argentinas brincam com a possibilidade de parceria com Shakira, imitando os maneirismos vocais e alguns movimentos de dança da colombiana.

Com apenas 480 inscritos em seu canal no YouTube e cerca de 81 mil seguidores no Instagram, as Sarao postaram seu primeiro clipe, Voy con Luis, em setembro de 2024. Atualmente, Atómica soma pouco mais de 8,9 mil reproduções entre YouTube e Spotify, enquanto Choka Choka já foi ouvida mais de 21 milhões de vezes nas duas plataformas.

Shakira foi a grande atração de 2026 no Todo Mundo no Rio. A colombiana se apresentou em Copacabana, recebendo Anitta no palco para tocar Choka Choka. Além dela, a cantora também se apresentou ao lado de Maria Bethânia, Caetano Veloso e Ivete Sangalo.

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