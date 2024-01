A- A+

BBB 24 Durante almoço pré-Paredão, Alane se nega a comer 'açaí falso' entre as sobremesas no BBB 24 Natural do Pará, sister falou que o açaí servido durante dinâmica não era de verdade

Na tarde desta terça-feira (23), os brothers do BBB 24 participaram de uma ação com direito a almoço surpresa, proporcionada por um dos patrocinadores do reality.

Na primeira parte da dinâmica, os participantes da casa se dividiram em grupos, onde a metade teve que anunciar os produtos que foram pré-selecionados e convencer a outra parte em comprá-los.

Logo após a ação, os brothers aproveitaram o almoço regado a carnes, lanches, sobremesas e bebidas. "Hoje, a Xepa almoçou bem", comemorou Raquelle, enquanto aproveitava as refeições. "Estar aqui é um sonho. Sorvete de graça...", falou Beatriz.

Entre as sobremesas, os brothers puderam saborear sorvete de açaí. Mas a sobremesa não agradou a todos. Natural do Pará, Alane pontuou que o açaí servido não era de verdade. "Eu não vou tomar este açaí, não tem quem me faça. Esse açaí não é de verdade", enfatizou a sister.

Veja também

BBB 24 Luigi finge que atende o Big Fone:"já pensou se o telefone toca agora?"