Durante exercício na academia, Marcus Vinícius leva queda

O comissário de bordo Marcus Vinícius sofreu uma queda, nesta quarta (31), ao tentar usar uma máquina de tríceps na academia do Big Brother Brasil 2024. O brother segurou de forma errada o aparelho e caiu de peito no chão.



"Eu puxei só um lado da corda", explicou. Apesar do susto, Marcus não se machucou e recebeu apoio dos demais confinados.