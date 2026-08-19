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Durante pandemia, Glória Menezes se isolou com Tarcísio Meira em fazenda da família, em SP

Casal permaneceu isolado na propriedade mesmo após tomar vacina, mas foi contaminado e ator morreu em 2021, após internação

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Durante pandemia, Glória Menezes se isolou com Tarcísio Meira em fazenda da família, em SPDurante pandemia, Glória Menezes se isolou com Tarcísio Meira em fazenda da família, em SP - Foto: Instagram/Reprodução

Durante a pandemia de Covid-19, Glória Menezes, que morreu nesta terça-feira (18), aos 91 anos, e Tarcísio Meira (1935-2021), decidiram passar a grande parte do tempo da quarentena na fazenda da família em Porto Feliz (SP), onde ficaram isolados.

Mesmo já tendo tomado as duas doses da vacina, o Casal 20 da TV brasileira decidiu permanecer na propriedade, para onde se mudaram logo no início da pandemia. O casal, que sempre foi apaixonado pela vida no campo, viu uma oportunidade de cumprir a quarentena com paz e tranquilidade.

 

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Ainda assim, foram contaminados e ficaram internados no hospital Albert Einstein, na capital paulista. Glória, então com 86 anos, com sintomas leves, permaneceu no quarto, mas Tarcísio não resistiu e morreu em 12 de agosto de 2021, aos 85 anos, após ser intubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Após a morte do ator, a fazenda serviu de palco para outros momentos familiares, como a cerimônia de casamento da filha da atriz, Maria Amélia Brito, realizada nos jardins da propriedade, em 2021. No mesmo ano, foi o ponto de reencontro para o primeiro Natal da família sem o patriarca.

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