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CARNAVAL FORA DE ÉPOCA Durval Lelys comanda "Maluco Beleza - A Festa" e celebra 34 anos do bloco em novembro no Recife Celebração acontece no Parador, com serviço 'all inclusive' de bebidas

Aos 'saudosos dos saudosos' anos de 1990/2000, quando o Carnaval fora de época era sinônimo de micaretas como o Recifolia e blocos que tinha o Maluco Beleza, de Durval Lelys, em sua Asa de Águia, entre os mais aclamados, podem viver o clima de nostalgia em novembro, no Bairro do Recife.

Por lá vai rolar a festa em celebração aos 34 anos do Maluco Beleza, com noite comandada por Durval e pelos hits que marcaram época e seguem acompanhando gerações.



A festa está marcada para o sábado, 7 de novembro, a partir das 16h.









"Com Amor", "Não Tem Lua", "Dia dos Namorados" e "Dança do Vampiro", entre outras, devem integrar o repertório da festa.

No palco 'matam a saudade' do público Olodum e a banda Filhos de Jorge. Ninha, ex-Timbalda, Tonho Matéria, ex-Olodum e Alobened, ex-Banda Mel também estão na programação da folia.



Os ingressos estão disponíveis no site Bilheteria Digital, com valores a partir de R$ 290 - com Open Bar.



SERVIÇO

Maluco Beleza - A Festa

Quando: 7 de novembro, a partir das 16h

Onde: Parador - Bairro do Recife

A partir de R$ 290 (Open Bar) no site Bilheteria Digital



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