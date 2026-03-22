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Rio de Janeiro 'Duvido que Shakira faria isso': Prefeito diz que Chappell não se apresentará no Rio após polêmica Eduardo Cavaliere se manifesta sobre episódio envolvendo jogador do Flamengo; torcedores se mobilizam e invadem as redes sociais da artista

A polêmica envolvendo o jogador Jorginho e a cantora americana Chappell Roan teve desdobramento político neste fim de semana. O prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, afirmou em publicação nas redes sociais que a artista não deverá se apresentar em eventos na cidade.

"Quero dizer que enquanto eu estiver à frente da nossa cidade, esta moça jamais se apresentará no 'Todo Mundo no Rio'. Duvido que a Shakira faria isso", escreveu o sucessor de Eduardo Paes, que é flamenguista.

O caso começou após relato do jogador Jorginho sobre uma situação envolvendo sua enteada, de 11 anos, em um hotel em São Paulo, onde a cantora estava hospedada antes de se apresentar no Lollapalooza Brasil, em São Paulo. Segundo ele, a criança apenas reconheceu a artista e sorriu, sem abordá-la, quando um segurança da equipe de Chappell Roan teria reagido de forma agressiva, acusando-a de desrespeito e assédio. A menina teria ficado abalada e chorado e desistiu de ir ao evento.

Após a publicação, torcedores do Flamengo passaram a comentar em massa nas redes sociais da cantora, com críticas e pedidos de respeito. As mensagens somam milhares de interações.

Entre as manifestações, o humorista Rafael Portugal escreveu “RESPEITA!!!!”, com um emoji do Brasil. Outros comentários fazem comparações com artistas consagrados e questionam a postura da equipe da cantora.

Apesar da repercussão, a apresentação de Chappell Roan no festival foi bem recebida pelo público, com elogios à performance.

Criado na gestão de Eduardo Paes, o projeto “Todo Mundo no Rio” reúne shows de grande porte na cidade e já trouxe artistas internacionais. Neste ano, a principal atração anunciada é a cantora Shakira.

Até o momento, Chappell Roan não se manifestou publicamente sobre o caso.

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