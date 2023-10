Dwayne Johnson pede para museu de cera de Paris atualizar cor de pele de sua estátua

A- A+

Dwayne Johnson se manifestou oficialmente após as controvérsias sobre sua estátua no museu de cera Grévin, em Paris. A peça, inaugurada na última semana, viralizou nas redes sociais após muitas pessoas manifestarem estranhamento com o branqueamento da pele do astro. Em seu perfil no Instagram, o ator concordou com as críticas e afirmou que irá acionar sua equipe para contatar o museu e pedir uma "atualização" da estátua para mudar alguns detalhes, especialmente sua cor de pele.

Conhecido como The Rock, o ator compartilhou um vídeo do comediante James Andre Jefferson Jr., que criticou a estátua.

"Parece que o The Rock nunca viu a luz do sol em sua vida. Por que tiraram toda cor de The Rock? Ele ficou parecendo com o David Beckham. Parece que vai fazer parte da família real. Foi assim que vocês se sentiram quando perderam a Pequena Sereia?", postou James.

Em contato com o site Deadline, o Grévin se manifestou: "Dwayne Johnson está certo, percebemos isso e obviamente iremos remediar o mais rápido possível e lhe enviar novas fotos assim que concluídas".

