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CINEMA

Dwayne Johnson anuncia que virá ao Rio de Janeiro para promoção de "Moana"

Além do Brasil, a turnê ainda passa pelo Havaí, Xangai, Sydney, Londres, Miami, Porto Rico, Los Angeles, Nova York e Tóquio

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Dwayne Johnson como o semideus Maui na adaptação em live-action de "Moana" Dwayne Johnson como o semideus Maui na adaptação em live-action de "Moana"  - Foto: Reprodução/Disney Studios Brasil

Dwayne Johnson chega ao Brasil em julho para a turnê de promoção live-action de "Moana".

No vídeo de divulgação, publicado nas redes da Disney Studios Brasil, o astro agradeceu ao País por todo amor que tem demonstrado pelo novo longa. "Mal posso esperar para ver todos vocês lá e passar um tempo explorando esse país incrível", disse

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"Então, já deixem as bebidas prontas. Vou preparar o meu treino... e podem começar a mandar as suas recomendações o quanto antes", completou.

Além do Brasil, a turnê ainda passa pelo Havaí, Xangai, Sydney, Londres, Miami, Porto Rico, Los Angeles, Nova York e Tóquio.

Moana estreia em 8 de julho nos cinemas.

Confira o vídeo:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Walt Disney Studios BR (@disneystudiosbr)

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