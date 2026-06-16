CINEMA
Dwayne Johnson anuncia que virá ao Rio de Janeiro para promoção de "Moana"
Além do Brasil, a turnê ainda passa pelo Havaí, Xangai, Sydney, Londres, Miami, Porto Rico, Los Angeles, Nova York e Tóquio
Dwayne Johnson como o semideus Maui na adaptação em live-action de "Moana" - Foto: Reprodução/Disney Studios Brasil
Dwayne Johnson chega ao Brasil em julho para a turnê de promoção live-action de "Moana".
No vídeo de divulgação, publicado nas redes da Disney Studios Brasil, o astro agradeceu ao País por todo amor que tem demonstrado pelo novo longa. "Mal posso esperar para ver todos vocês lá e passar um tempo explorando esse país incrível", disse
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"Então, já deixem as bebidas prontas. Vou preparar o meu treino... e podem começar a mandar as suas recomendações o quanto antes", completou.
Além do Brasil, a turnê ainda passa pelo Havaí, Xangai, Sydney, Londres, Miami, Porto Rico, Los Angeles, Nova York e Tóquio.
Moana estreia em 8 de julho nos cinemas.
Confira o vídeo: