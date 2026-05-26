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euphoria Dylan de 'Euphoria' é filho de Richard Gere; conheça Homer Gere Aos 26 anos, Homer James Jigme Gere é filho de Richard Gere com a atriz e ex-modelo Carey Lowell

Homer Gere, filho de Richard Gere, fez sua estreia como ator na terceira temporada de Euphoria. Seu personagem é Dylan Reid, um astro da TV que se envolve com Cassie (Sydney Sweeney).

Em cena do sétimo episódio, que foi ao ar neste domingo (24) Maddy (Alexa Demie) convence Cassie a ir atrás de Dylan para reconquistar seguidores após deletar sua conta no OnlyFans. Após o primeiro encontro, os dois vão juntos para casa e protagonizam uma cena intensa e polêmica de sexo.

Durante a cena, os dois chegam a quebrar a cama e derrubar um quadro que está pendurado na parede, enquanto Cassie aparece nua mais uma vez. Depois, ela pega o celular de Dylan às escondidas e publica no Instagram uma foto dos dois juntos, marcando o próprio perfil, na intenção de conquistar seguidores.

Quem é Homer Gere?

Aos 26 anos, Homer James Jigme Gere é filho de Richard Gere com a atriz e ex-modelo Carey Lowell. Nascido e criado em Nova York, morou com os pais até 2013, quando Richard e Carey se separaram, dando início a uma disputa judicial que duraria três anos.

Neste período, quando tinha entre 13 e 16 anos, Dylan ficou no centro de uma batalha pela custódia, mas acabou indo morar com a mãe quando a situação foi resolvida, em 2016.

Dylan tem ao todo quatro irmãos. Seu pai tem mais dois filhos mais novos, James e Alexander, do atual casamento, com Alejandra Silva. Do lado da mãe, tem uma irmã mais velha, Hannah Dunne, fruto do casamento de Crey com o ator Griffin Dunne.

Apesar de Euphoria ser sua estreia em um grande projeto, Homer tem outros créditos em curtas-metragens e um videoclipe. Ele concluiu os estudos na Universidade Brown em 2024, com bacharelado em psicologia e artes visuais.

Além de Euphoria, o ator também está no elenco de The Shards, nova série ainda inédita de Ryan Murphy descrita como um suspense erótico ambientado em Los Angeles na década de 1980.



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