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Shakira E esse feet? Bebel Gilberto sonha em fazer parceria com Shakira "Será que consigo? Ela me elogiou uma vez nos Rolling Stones", lembra brasileira

Bebel Gilberto afirmou que sonha fazer um feat com a cantora Shakira. A brasileira abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e diante da pergunta "qual cantor (a) vc ainda não colaborou e tem vontade?", Bebel cravou a colombiana.

"A Shakira, né? Claro! Tá vindo para cá, será que consigo? Amo a Shakira! Ela me elogiou uma vez nos Rollings Stones. Então, Shakira: 'I want a sing and dance with vou'", disse a filha de João Gilberto em vídeo postado em seu feed.

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Na legenda de seu post, Bebel escreveu:

"Abri uma caixinha esses dias e separei algumas respostas pra dividir com vocês! Tem de tudo: carreira, vida, curiosidades…eu adorei! E já mandem aqui nos comentários o que mais vocês querem saber".

Dias atrás, Bebel Gilberto também elogiou a diva pop Anitta pela regravação de "Cordeiro de Nanã", música de Mateus Aleluia e Os Ticoãs, que ficou famosa na voz de seu pai, o gênio da bossa nova, João Gilerto.

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