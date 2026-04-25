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Shakira

E esse feet? Bebel Gilberto sonha em fazer parceria com Shakira

"Será que consigo? Ela me elogiou uma vez nos Rolling Stones", lembra brasileira

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Bebel Gilberto e ShakiraBebel Gilberto e Shakira - Foto: Reproduções

Bebel Gilberto afirmou que sonha fazer um feat com a cantora Shakira. A brasileira abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e diante da pergunta "qual cantor (a) vc ainda não colaborou e tem vontade?", Bebel cravou a colombiana.

"A Shakira, né? Claro! Tá vindo para cá, será que consigo? Amo a Shakira! Ela me elogiou uma vez nos Rollings Stones. Então, Shakira: 'I want a sing and dance with vou'", disse a filha de João Gilberto em vídeo postado em seu feed.

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Na legenda de seu post, Bebel escreveu:

"Abri uma caixinha esses dias e separei algumas respostas pra dividir com vocês! Tem de tudo: carreira, vida, curiosidades…eu adorei! E já mandem aqui nos comentários o que mais vocês querem saber".

Dias atrás, Bebel Gilberto também elogiou a diva pop Anitta pela regravação de "Cordeiro de Nanã", música de Mateus Aleluia e Os Ticoãs, que ficou famosa na voz de seu pai, o gênio da bossa nova, João Gilerto.

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