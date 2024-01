A- A+

Carnaval 2024 É hora da produção: confira três dicas para arrasar na maquiagem do Carnaval Composições podem ser feitas em casa apenas com a ajuda de uma amiga

Brilho e muita cor na maquiagem de Carnaval são ‘de lei’. Um jeito e tanto de colocar para fora toda alegria e descontração que só essa época pede. Entre sombras, pedras e delineados, uma infinidade de opções que podem ser feitas em casa com aquela ajudinha de uma amiga.

Segundo a empresária Gina Carneiro, da Fast Escova, no bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife, essa é a hora de botar a criatividade pra jogo. Junto ao maquiador Douglas Matias, ela sugere produções fáceis de fazer em casa, confira as dicas:





Olhos marcantes

Com a pele pronta: limpa, hidratada e com base aplicada, é hora de trabalhar os olhos. “Escolha uma cor de sombra que se comunique com a roupa, a exemplo dos tons que já estejam no abadá”, adianta Douglas, encolhendo a paleta vermelha para a área mais externa dos olhos; e a paleta azul para a região interna. Com o pincel, esfumace toda essa região.

“Agora é hora de marcar bem essa área com o lápis de olho e o delineador de cílios”, completa. O arremate final vai para a sombra com pigmentos de glitter prateado. Ele deve ser esfumado na pálpebra e no cantinho dos olhos. Para completar, vale usar um gloss vermelho para a boca.

Desenho marcado

Com essa mesma make, é hora de avançar mais alguns degraus. Leia-se utilizar uma caneta delineadora, puxando um traço para fora do olho. “Use um pedaço de fita micropore, delimitando o local do traço. Assim, você não corre o risco de algo sair tronxo”, explica. Marque ainda mais a área do olho com um gel azul delineador.

Hora de brilhar

A última etapa desta mesma make pede cílios postiços avantajados. Feito isto, é hora de usar a cola de cílios para marcar pequenas bolinhas ao redor do olhos, que receberão pedrinhas prateadas - tanto na parte superior, quanto inferior dos olhos

Fast Escola

Endereço: R. Barão de Itamaracá, 310 - Loja A - Espinheiro

Instagram: @fastescova.recife.espinheiro

Veja também

BBB 24 "Quero descobrir", reclama Yasmin sobre emoji de cobra recebido no Queridômetro do BBB 24