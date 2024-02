É menino! Filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe será José Leonardo. Casal transmitiu chá revelação

A- A+

É menino! Saiu neste momento o resultado do chá de revelação do terceiro filho de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, será José Leonardo. A influencer e o sertanejo compartilharam com os seguidores o momento de revelação do sexo biológico da criança numa superlive. O casal já tem duas meninas, Maria Alice e Maria Flor, e havia uma grande torcida para que o terceiro fosse um menino.

Com ares de show, a transmissão foi feita na Fazenda Talismã, propriedade de R$ 60 milhões que pertence ao pai de Zé, o cantor Leonardo. A live começou com uma missa na igreja da fazenda de Leonardo, com a promessa que a criança será batizada no mesmo local. O casal estava à vontade, usando chinelos e uma malha semelhante como um vestido transparente para ela e uma camiseta para ele.

Após a missa, a influencer mostrou a área da festa onde seria feita a revelação. Com toda a família reunida, os balões estouraram revelando uma névoa azul, confirmando a vinda de José Leonardo. A live chegou a reunir 1,4 milhão de seguidores simultaneamente.

Nos Stories do Instagram, Virginia mostrou, durante todo o dia, a preparação da live. "Caraca, tô ficando muito ansiosa, gente", escreveu ela, que fez vídeo também de a mãe se arrumando para a festa. O local escolhido, a Fazenda Talismã, de mil hectares, localizada no município de Jussara, em Goiás, é um dos locais preferidos do casal.

A propriedade possui uma grande estrutura de lazer, com quadras esportivas, jetski, quadriciclo, piscina com deck de madeira, área de jogos e churrasqueira. No lago, Virgínia Fonseca e Zé Felipe, que já têm dois filhos, costumam fazer fotos curtindo o sol ou em atividades, como caiaque e jetski.

Dedicada à pecuária bovina, a propriedade possui mais de 5 mil cabeças de gado nelore, raça de corte que o cantor cria no local há mais de 20 anos. A Talismã foi batizada por Leonardo com o nome do primeiro sucesso que conquistou com a dupla formada com o irmão Leandro (1961-1998), lançado em 1990.

Durante o dia, Virginia abriu uma enquete para os seguidores apostarem o sexo biológico do bebê e "foi unânime, menino com 1,5 milhão de votos", escreveu. Menina, como suas duas outras filhas, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1, recebeu pouco mais de 480 mil votos.

Veja também

BBB24 'BBB 24': mãe de Davi diz que nora 'deve estar sofrendo' por amizade do filho com Isabelle