TEATRO "É Nóia Minha?": Camila Fremder apresenta no Recife versão ao vivo de podcast de sucesso Apresentação ocorre neste sábado (3), às 21h, no Teatro RioMar

A roteirista e escritora Camila Fremder traz ao Recife o podcast “É Nóia Minha?”. Ela aporta no Teatro RioMar neste sábado (3), às 21h.

Com mais de milhão de ouvintes mensais, “É Nóia Minha?” está há seis anos no ar. No podcast, Camila reflete sobre situações do cotidiano, trazendo à tona temas pertinentes e de senso comum.

O podcast conta com mais de 400 episódios disponíveis nas plataformas, ultrapassando 72 milhões de acessos. Pelo programa, já passaram convidados como Leandro Karnal, Gabriela Prioli, Pedro Neschling, Maria Bopp, Camila Coutinho e Anielle Franco.



O formato adaptado para os palcos tem roteiro da podcaster e do jornalista Alvaro Leme, além de figurino do estilista Rodrigo Rosner. A apresentação chega ao Recife após sessões esgotadas em São Paulo, Curitiba e Porto Alegre.

Serviço:

“É Nóia Minha? Ao Vivo”, com Camila Fremder

Quando: neste sábado (3), às 21h

Onde: Teatro RioMar (Av. República do Líbano, 251, Piso L4 - Pina)

Ingressos a partir de R$ 45, à venda no site Uhuu ou na bilheteria do teatro



