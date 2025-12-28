A- A+

CINEMA E o cinema criou Brigitte Bardot: conheça os melhores filmes da atriz e onde assisti-los A atriz morreu neste domingo, aos 91 anos

Uma dos maiores figuras do cinema francês, Brigitte Bardot morreu neste domingo, aos 91 anos. A atriz esteve internada em novembro em um hospital em Toulon, no sul da França, e havia sido submetida a uma cirurgia no mês passado.



A morte foi confirmada à imprensa francesa pela Fundação Brigitte Bardot, que não informou a causa.



Apesar de ter se aposentado das telonas nos anos 1970, a artista participou de mais 60 filmes e ficou marcada como um símbolo de sensualidade e liberdade feminina.

Seus papéis costumavam ser ousados para a época, e Bardot trabalhou com grandes cineastas, como Jean-Luc Godard e Federico Fellini.

Brigitte Bardot ajudou a redefinir os padrões estéticos no cinema a partir da década de 1950. | Foto: AFP

Abaixo, lembre alguns dos longas que consagraram a carreira de Bardot e saiba onde assisti-los:



E Deus Criou a Mulher (1956)

Brigitte Bardot já era atriz e modelo quando estrelou este filme de Roger Vadim, seu marido na época.

Foi o longa-metragem, no entanto, que a consolidou como símbolo sexual. Na trama, ela interpreta uma orfã que desperta o interesse de todos na cidade de Saint-Tropez, no sul da França.



Onde assistir: Looke e Plex

Ao Cair da Noite (1958)

Ainda dirigida por Roger Vadim, Bardot é a protagonista deste filme que mescla drama, romance e suspense. Ela é Ursula, uma jovem que acaba de deixar um convento para morar com sua tia e o marido violento dela. Lá, ela se envolve com um estudante, apenas para descobrir que o homem também está envolvido com sua tia.



Onde assistir: Oldflix

O Desprezo (1963) Este foi primeiro filme de Jean-Luc Godard, um dos mais revolucionários diretores de cinema, com participação de Bardot. A atriz vive Camille, uma jovem cujo marido foi contratado para escrever o roteiro de um filme baseado na Odisseia. Tido como um filme complexo e psicológico, o longa acompanha a derrocada do casamento em meio às filmagens da produção.



Onde assistir: apenas em mídia física



A Verdade (1960)



No filme do cineasta Henri-Georges Clouzot, Bardot faz uma de suas personagens mais complexas ao interpretar Dominique, uma mulher sendo julgada pela morte do amante. A partir de advogados e testemunhos, os muitos lados da personalidade da mulher vão surgindo conforme novos lados da história são contados.



Onde assistir: apenas em mídia física

Extraordinárias (1968)

Inspirado por três contos de Edgar Allan Poe, o filme é dividido em três segmentos, dirigidos por três grandes cineastas: Federico Fellini, Roger Vadim e Louis Malle - este último dirigiu Bardot e seu grande amigo, Alain Delon, na história inspirada por William Wilson. Foi o segundo filme de Delon e Bardot após Amores Célebres (1961).



Onde assistir: Oldflix

Shalako (1968)



Bardot contracenou com Sean Connery neste filme de faroeste de Edward Dmytryk. Nele, um grupo de aristocratas europeus invade uma reserva indígena em uma viagem pelo Novo México. Quando uma condessa é atacada por um dos nativos, o guia que conduz o grupo intervém para salvá-la.



Onde assistir: Looke e Oldflix

Bônus: Masculino, Feminino (1966)



Três anos depois de O Desprezo, Bardot e Godard se reuniram neste filme que acompanha um ex-militar que vira um militante contra a guerra. A atriz faz apenas uma "ponta" no filme, interpretando ela mesma, em um momento em que ela já uma das figuras mais famosas do mundo.



Onde assistir: Mubi

