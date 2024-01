"E o Mike"? Vanessa Lopes gera meme pela forma que se refere ao microfone; assista

A- A+

A maneira como a tiktoker Vanessa Lopes chama seu microfone (mic) chamou a atenção nas redes sociais. "E o mic, vai com ele?", perguntou a sister antes de se sujar na meleca verde da prova. Em vários momentos do confinamento, ela se refere ao microfone como mic (abreviatura de microfone, em inglês).



Internautas não deixaram passar a brincadeira e associaram a sister ao personagem Mike Wazowski, um monstrinho da animação Monstros S/A.



Confira as reações:

fiz um compilado da vanessa lopes chamando o microfone de “mike” pic.twitter.com/XzCKa47I2H — vitor (@vitudos) January 9, 2024

gente, tô meio perdida.. qm é mike e pq q a Vanessa tá querendo melar ele? — pri caliari (@pricaliari) January 9, 2024

E ela nunca mais abandonou o Mike #BBB24 pic.twitter.com/hK0HE1mOJf — Vanessa Lopes (@vanessalopesr) January 9, 2024

é o mike https://t.co/HY7tVsMunA — Vanessa Lopes (@vanessalopesr) January 9, 2024

