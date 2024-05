"É o próprio Jesus": Felipe Neto e Whindersson Nunes travam disputa nas redes há anos; entenda

A- A+

Nos últimos dias, Whindersson Nunes e Felipe Neto protagonizaram uma briga no X após o humorista criticar as ações do governo durante a tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul e retrucar de forma ácida todos os internautas que o responderam.



O youtuber comentou de forma indireta sobre o caso e foi respondido por Nunes. Essa troca de farpas não começou agora, ambos já discutem nas redes sociais por diferentes motivos há anos, e em uma delas Nunes chegou a declarar: "parabéns, é o próprio Jesus".

'Covardes, é o que são'

A discussão durante tragédias não foi algo privado às inundações no Rio Grande do Sul. Durante o início da pandemia de Covid-19, em 2020, Felipe Neto manifestava um descontentamento com o comediante por considerá-lo isento demais sobre erros da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.



E cobrou publicamente dele e de outros artistas que se posicionassem contrários ao governo da época. Em um tweet, Neto mencionou que não estaria mais com pessoas dessa forma.

“Não tenho mais paciência nem espaço na minha vida pra artista, de qualquer área, que prefere sentar em cima do muro visando maiores lucros enquanto olha o Brasil se f****. Covardes, é o que são. E não há mais espaço pra isso no cenário atual q estamos vivendo”, disse Neto em um tweet, que a Veja apurou ter sido postado sobre Whindersson Nunes.

Em uma participação no programa Conversa Com Bial, o humorista respondeu às cobranças do youtuber, ressaltando que já era evidente o fracasso do então presidente.

“Que o Bolsonaro é um b*sta, todo mundo já sabe e eu não preciso ficar repetindo isso. Não vou ficar falando isso e quem quiser acreditar, que acredite, e quem não quiser, assiste aos meus vídeos e atura”, afirmou Nunes ao Bial.



'Parabéns, é o próprio Jesus'

Já em 2021, logo após Neto ajudar financeiramente na transferência do lateral esquerdo Rafael, para o seu time do coração, Botafogo, um internauta pediu a Nunes que fizesse o mesmo pelo Vasco da Gama. Entretanto, o humorista respondeu de forma ácida, informando que preferiria gastar o seu dinheiro com pesquisas e não com time de futebol.

"'Tô' financiando uma pesquisa pra um motor adaptado pra motorizar qualquer tipo de cadeira de rodas, e um dispositivo que deixa uma mancha fluorescente nos buracos das estradas pra ninguém se acidentar a noite já q não tapam os buracos. Não vou gastar nada com time, só torcer.", retrucou o comediante.

Neto, em resposta indireta, apenas publicou todos os tipos de doações que ele faz, além do futebol, apontando que não é apenas no esporte que coloca o seu dinheiro: "Investi quase um milhão de reais na criação do Instituto VERO de educação digital. Criei o movimento 'Cala a boca já morreu', de apoio para pessoas perseguidas por opinião. E vou gastar em time, sim", comentou.

E Nunes, o respondeu diretamente em seu comentário e de forma irônica: "Parabéns, é o próprio Jesus".

