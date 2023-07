A- A+

Nostalgia 'É o Tchan 30 anos' vem ao Recife em agosto Show acontecerá no Classic Hall e ingressos já estão à venda com preços a partir de R$ 50

Um dos maiores sucessos da Axé Music dos anos 1990 e 2000, o grupo É o Tchan chega ao Recife no próximo mês para comemorar os seus 30 anos de carreira. A apresentação dos baianos será no dia 25 de agosto, no Classic Hall. O reencontro contará com Compadre Washington, Beto Jamaica, Sheila Mello, Scheila Carvalho e Jacaré.

Não vão faltar os principais hits e as famosas coreografias da banda, em um clima de nostalgia, com cenário e efeitos especiais que remetem aos tempos áureos do grupo. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Classic Hall, nas lojas Esposende dos shoppings RioMar, Recife e Tacaruna e no site Bilheteria Digital e custam a partir de R$ 50 (pista).



Veja também

RAINHA DO POP Madonna fala aos fãs pela primeira vez após deixar hospital