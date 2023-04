A- A+

PELÉ É oficial! Pelé agora é verbete no dicionário; entenda A ideia de "Pelé no Dicionário" foi lançada em conjunto pela Fundação Pelé, Santos e o canal de esportes Sportv do Grupo Globo

Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé ou, simplemente, o "Rei do Futebol", é considerado mundialmente o maior atleta do esporte de todos os tempos. Além dos corações dos fãs, agora ele está eternizado na língua portuguesa, já que o dicionário Michaelis incluiu o seu nome como verbete na edição digital e, em breve, fará o mesmo nas versões impressas.



Desde a morte do ex-jogador de futebol, em 29 de dezembro de 2022, a Fundação Pelé, o Santos Futebol Club (primeiro time do futebolista) e o canal de esportes Sportv, do Grupo Globo, para homenagear o rei, começaram uma campanha com o objetivo de "oficializar Pelé na língua portuguesa como um adjetivo sinônimo de excepcional, incomparável, único".



Para isso, no dia 14 de abril, criaram um site que recolheu mais de 125 mil assinaturas para "sensibilizar as editoras" e conseguir que acrescentem em suas publicações o apelido daquele que muitos consideram o melhor jogador de futebol da história. A mudança foi anunciada durante o Sports Summit, nesta quarta-feira (26). Leia como ficou o verbete:

"pe.le adj m+f sm+f. Que ou aquele que é fora do comum, que ou quem em virtude da sua qualidade, valou ou superioridade não pode ser igualado a nada ou a ninguém, assim como Pelé, apelido de Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), considerado o maior atleta de todos os tempos; excepcional, imcomparável, único", de acordo com a edição digital do dicionário Michaelis (definição que também estará na próxima edição impressa do livro).

"Hoje tenho que ser um Pelé!", "Ela é a Pelé da arte" ou "Fiz uma jogada de Pelé", são alguns exemplos de aplicação na frase do novo verbete.

