A- A+

Rainha do pop E se Madonna fosse 'uma pessoa comum' de 65 anos? Saiba como seria a cantora segundo IA Cantora está no Rio de Janeiro, onde realizará show gratuito na praia de Copacabana, no próximo sábado (4)

Leia também

• Supermercados de Copacabana esperam aumento de 18% nas vendas com show de Madonna

• Segurança da PM para show de Madonna terá reconhecimento facial com drones a partir das 6h

• Pedro Sampaio comanda "after" oficial do show de Madonna em Copacabana

Madonna é a rainha do pop, sem contestações. Mas e se a cantora, que encerrará a Celebration Tour com um show gratuito na praia de Copacabana, no próximo sábado (4), não tivesse toda essa pompa de celebridade, como ela seria? Com a ajuda da inteligência artificial (IA), imagens da artista foram recriadas como “uma pessoa comum”.

As imagens foram compartilhadas nesta quinta-feira (2) pelo artista visual Hidreley Diao, que ficou famoso ao recriar imagem de vários famosos usando técnicas do Photoshop. Para as artes, ele credita o perfil Planet Hiltron, que tem a mesma proposta. Confira a seguir os resultados abaixo.

Na publicação, o designer relembrou que a rainha do pop, em declaração recente, afirmou ter chegado à Nova York ingênua, desempregada e sem dinheiro nem casa. As imagens, portanto, dizem respeito a esta Madonna que já não existe mais.

Esta não é a primeira vez que Hidreley recria fotografias de Madonna com um aspecto “comum”, sem filtros. Em 2022, ele até chamou a atenção da artista, que o enviou uma mensagem bastante crua. "Recriei imagens da Madonna há alguns meses, mostrando como ela estaria nas fotos do Instagram se não tivessem filtros. Ela me enviou o meu post por DM com emojis de 'revirando os olhos' e dedo do meio", disse Dião à revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios à época.

Crédito: Reprodução/Instagram

Crédito: Reprodução/Instagram

De acordo com a publicação, a artista, entretanto, já comentou uma outra publicação de Hidreley com montagem de suas fotos. “Foi questão de horas para ela me notar. Ela me mandou ‘Hahaha, ótimo’ e em seguida me perguntou se eu poderia recriar uma foto da mãe dela”, afirmou.

Nos comentários da atual publicação, vários internautas brincaram com as imagens. “Ela vai te mandar tomar naquele lugar de novo”, disse um. “Internet bizarra”, comentou outro.

Veja também

celebridades Britney Spears teria se envolvido em briga em hotel e sofrido ''colapso mental'', diz site