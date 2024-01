É só gordura mesmo? Veja os procedimentos que deixam o bumbum como o de Yasmin Brunet

A- A+

Desde que começou o Big Brother Brasil nesta segunda-feira, 08, um dos assuntos mais comentados nas redes é sobre o bumbum avantajado de Yasmin Brunet. Não demorou para as pessoas especularem se a modelo fez alguma cirurgia ou procedimento menos invasivo na região. Brunet já afirmou que essa é uma das perguntas que mais aparece em seus perfis digitais e diz que nunca fez nada no local.

“Gente, minha bunda é 100% de verdade, é gordura! Quando engordo vai sempre (para o) quadril/bunda”, mas será que é mesmo verdade?

Em junho de 2023, por exemplo, a modelo gravou um vídeo para suas redes sociais contando um pouco sobre os bastidores de uma sessão que realizou de bioestimulador de colágeno no bumbum. O procedimento tem como objetivo suavizar marcas de celulite e deixar o visual do bumbum mais homogêneo. Ele é realizado com o uso de agulhas ou cânulas, a técnica promete compensar perdas naturais de colágeno na região e deixar os glúteos com um aspecto mais firme e lisinho.

Atualmente, são utilizados o ácido poli-L-láctico, a hidroxiapatita de cálcio e a policaprolactona para o procedimento. Eles costumam vir em pequenos grãos, que são aplicados no bumbum diluídos em água destilada ou soro.

Existem duas técnicas para realizar o procedimento, por meio de agulhas, mas é algo mais doloroso porque são feitas várias picadas pela região ou é realizado através de cânulas, espécie de caninho mais comprido e com ponta redonda, que despeja a medicação de uma vez próxima à derme, que é onde ocorre a maior produção de colágeno.

No vídeo publicado pela modelo, Yasmin ainda explica que já estava fazendo aquele procedimento pela sexta vez e costumava alternar os tipos se sessões que fazia.

Há outras técnicas não invasivas para redefinir a região dos glúteos, como a injeção de ácido hialurônico, que é inserido nas partes superiores dos glúteos, perto da marca da calcinha, no intuito de melhorar a projeção e aumentar o volume das nádegas e a injeção de esvaziadores de gordura para refinar o contorno dos glúteos e reduzir a gordura localizada na lateral e na parte de baixo das nádegas, popularmente chamada de bananinha.

Há também um procedimento a base de fios de sustentação de PDO (polidioxanona), estimuladores de colágenos que são reabsorvíveis, ou seja, após um tempo ele some do corpo sem causar riscos à saúde da paciente, mas deixa o colágeno e a tração. A quantidade de fios que são colocados depende de uma análise detalhada do especialista e de qual é o desejo da paciente.

Lipoaspiração e enxertia

Apesar de não ter confirmado, há quem diz que Yasmin se internou meses antes de entrar no programa e fez uma lipoaspiração HD, que consiste na inserção de pequenas cânulas vibratórias dentro da pele do paciente na região previamente determinada. E elas vão quebrar as células de gordura e sugá-las para fora do corpo dando o contorno ideal para os músculos.

A lipo HD é indicada apenas para pacientes que estão dentro do seu peso ideal ou bem próximos disso. Portanto, não é recomendada para indivíduos acima do peso, que não contam com uma dieta equilibrada e não adotam uma rotina frequente de exercícios físicos.

Junto com a lipo, Yasmin teria feito uma enxertia no bumbum, ou seja, essa gordura que foi retirada de alguma região do corpo, foi enxertada em suas nádegas, o que deu o resultado mais avantajado e redondo para os glúteos.

No Brasil, a cirurgia consiste em retirar, por meio de uma lipoaspiração, gorduras da região dos braços, flancos, ancas, cintura, abdômen, parte interna das coxas e culote, para enxertar nos glúteos em regiões selecionadas. Normalmente são colocadas nas áreas superiores, laterais e no sulco interglúteo (entre as duas nádegas), regiões que não possui muitos vasos sanguíneos, o que diminui o risco de ter uma embolia gordurosa. O tecido é injetado no subcutâneo e, em poucos casos, com pequenas quantidades, dentro do músculo. Também há um limite para o volume da gordura — no máximo 400 milímetros em cada nádega — e o enxerto é realizado por cânulas finas que medem de 10 a 50 centímetros.

"Nos Estados Unidos o procedimento funciona com diferenças essenciais na forma e no volume. Primeiro que a gordura é decantada, ou seja, mais fluída, e, portanto, propensa a escapar por dentro dos vasos sanguíneos, levando a uma embolia. O segundo é que o enxerto é feito na região sulco inferior, próximo a vasos sanguíneos calibrosos. A gordura é injetada por uma bomba que empurra o tecido para dentro da nádega ocupando regiões mais internas, incluindo o músculo do glúteo. Além disso, o procedimento visa um aumento da nádega por inteiro com aplicações de em média um litro em cada glúteo" explica o cirurgião plástico Raul Gonzalez, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e criador da cirurgia por enxerto de gordura dos glúteos, em entrevista recente ao GLOBO.

Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgias Plásticas, são realizadas cerca de 1,5 milhão de cirurgias plásticas por ano no Brasil. Deste número, 15% são lipoaspirações, sendo que um em cada 4 procedimento, as mulheres pedem que a gordura retirada seja implementada nos glúteos.

Vale ressaltar, entretanto, que Yasmin Brunet nunca afirmou ou confirmou que fez esses procedimentos mais invasivos no corpo e nos glúteos. Apenas o bioestimulador de colágeno que ela fez e gravou um vídeo sobre suas sessões.

