BBB 24 E teve beijo! Matteus e Isabelle cedem à tentação embaixo do edredon do BBB 24; veja momento O clima entre o gaúcho e a manauara tem sido o assunto mais comentado da casa neste fim de semana

A apenas nove dias do fim do BBB 24, finalmente Matteus e Isabelle trocaram o primeiro beijo, tão esperado principalmente pelos moradores da Casa mais vigiada do Brasil. Foi na tarde deste domingo (7), debaixo do edredon.

Juntos, deitados em uma cama do Quatro Fada, depois de um tempo de silêncio, Matteus pede: "Um selinho, um selinho. Os dois de olho fechado".

Isabelle ri e, segundos depois, os dois se cobrem completamente com o edredom, que se movimenta enquanto pode-se ouvir, baixinho, sons de beijo.

"Agora eu vou ficar parado aqui", diz Matteus para a sister. Ao se descobrirem, Matteus faz carinho no cabelo de Isabelle.



Confira o momento:

