É treta! Tina e Domitila se desentendem após primeiro jogo da discórdia do BBB 23

O primeiro Jogo da Discórdia do Big Brother Brasil 23 era para ter sido apenas uma brincadeira leve, mas virou uma questão séria para Tina e Domitila. Enquanto conversava com Mc Guimê na área externa da casa, Tina viu a recifense e Cezar se aproximarem. Eles queriam explicar os motivos que os levaram a indicarem a dupla como quem têm menos sintonia no jogo.

Domitila disparou para a sister que sente dificuldade no relacionamento com a analista de marketing, justificando sua escolha na sala. "Eu tenho até dificuldade do contato visual com você. É uma coisa que eu percebo", revelou. A angolana não gostou do que ouviu de Domitila e expôs seu ponto de vista. "Você verbalizou que conseguiu olhar na cara de todo mundo e não conseguiu [me olhar], me machuca, não sou interessante, vou respeitar o meu tempo. Você está no meu radar", afirmou Tina.

Ela seguiu seu discurso, tentando incluir Mc Guimê numa possível votação na dupla. Algo que não necessariamente vai acontecer, porque os dois terão que escolher uma indicação em comum. “Independente da dupla, você está no meu radar. Se a gente tiver que tomar uma decisão como dupla, eu vou conversar com meu parceiro, acho que ele não conseguiu falar muito da conexão que teve com vocês. É isso”, finalizou Tina.

Logo depois, Tina foi conversar sobre a situação com Larissa, Bruna Griphao e Mc Guimê, destacando que não rolou afinidade com a pernambucana. "Foi bem desgastante. Aconteceu muita coisa, a gente não teve afinidade. A gente deixou claro qual [a nossa] leitura sobre eles dois. A gente votou neles, e eles na gente. Ela disse que conseguiu falar com todo mundo, mas não conseguiu olhar para a minha cara", disparou.

Guimê complementou a dupla de jogo: "Ela [Domitila] falou: ‘Eu tenho uma curiosidade de conhecer você, mas tenho um bloqueio'". E Tina enfatizou: "Ela [Domitila] disse: 'Quero muito conhecer o Guimê'. Eu entendo tudo, mas acho muito pesado essa fala dela".

