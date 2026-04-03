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Lançamento "Easter Lily": U2 lança EP surpresa nesta Sexta-Feira Santa Em mensagem aos fãs, Bono Vox afirma que o trabalho não atrasará lançamento do novo disco de estúdio, que a banda segue gravando

Depois de lançar "Days Of Ash'" na Quarta-feira de Cinzas, o U2 jogou na praça, de surpresa, um novo EP nessa Sexta-feira Santa (3). Intitulado "Easter Lily", o trabalho conta com Brian Eno numa canção escrita para os pais de crianças que crescem em zonas de guerra.

O projeto reúne seis novas composições descritas por Bono Vox como um "conjunto muito mais contemplativo" do que o anterior, "nascido de um espaço mais pessoal e reservado, para onde alguns se recolhem em momentos como estes – explorando temas como a amizade, a perda, a esperança e, em última análise, a renovação".

Se "Days Of Ash" incluía "canções de desafio" dedicadas a ativistas que morreram - entre eles, Renée Good e o palestino Awdah Hathaleen (consultor do documentário "'No Other Land", "Easter Lily" é definido pelo artista como mais "pessoal, íntimo e introspectivo".

Em comunicado dirigido ao público, o vocalista da banda afirmou que "Easter Lily" é o resultado de "perguntas pessoais, como: estarão as nossas próprias relações à altura destes tempos desafiantes? Até onde estamos dispostos a lutar pela amizade? Conseguirá a nossa fé sobreviver à distorção do significado que esses algoritmos gostam de premiar? Será toda a religião lixo e continuará a dividir-nos...? Ou haverá respostas escondidas nas suas brechas? Haverá cerimónias, rituais, danças que possam estar a faltar nas nossas vidas?".

No texto, ele segue com reflexões e revela uma inspiração: "Da celebração da primavera à Páscoa e sua promessa de renascimento e renovação… O álbum 'Easter', de Patti Smith, me deu muita esperança quando foi lançado em 1978. Eu ainda não tinha 18 anos. O título é uma homenagem a ela".

"Easter Lily" vem acompanhado de uma edição especial digital da revista "Propaganda". Na publicação, há contribuições dos quatro membros do grupo, incluindo notas de capa de The Edge; Adam Clayton falando sobre arte e a jornada de recuperação; uma conversa entre Bono e o franciscano Richard Rohr; além de fotos de estúdio tiradas por Larry Mullen Jr.

A revista digital também apresenta letras de músicas, uma entrevista com o produtor da banda, Jacknife Lee, e um artigo sobre Hal Willner escrito por seu amigo Gavin Friday.

Quarenta anos atrás, em fevereiro de 1986, a primeira edição da 'Propaganda' chegou às caixas de correio dos fãs do U2 ao redor do mundo. Aspirando a competir com outras revistas de fãs da época, a 'Propaganda' nasceu da cultura punk de fanzines do tipo "faça você mesmo", que abraçava atitude, ideias e diálogo.

Em meio ao lançamento do novo EP, Bono tranquilizou os fãs afirmando que o trabalho não atrapalha o o novo disco que a banda está gravando no estúdio.

"Estamos no estúdio, ainda trabalhando em um álbum barulhento, caótico e 'extremamente colorido' para tocar AO VIVO… que é onde o U2 se sente em casa. Ainda buscamos no rock n' roll vibrante um ato de resistência contra toda essa coisa horrível em nossas telinhas. Com certeza, estes são 'anos de deserto' para muitos de nós, observando o caos lá fora no mundo."

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