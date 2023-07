A- A+

Comunicação EBC faz estreia do Canal Gov e consolida separação da TV Brasil Veículo será responsável por cobrir ações do Poder Executivo

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) dará um importante passo no seu projeto de reestruturação. Entrará no ar, nesta terça-feira (25), às 8h, o Canal Gov. O veículo será responsável pela cobertura das atividades e ações do Poder Executivo, com transmissão de eventos, entrevistas, pronunciamentos, informações de utilidade pública, programas e notícias do governo federal.

Saiba como sintonizar o Canal Gov: https://canalgov.ebc.com.br/sintonizar.html

Assista aqui à estreia do Canal Gov: https://www.youtube.com/watch?v=WSVZMpyhXrc

“Dessa forma, a empresa concretiza o compromisso de separar a comunicação pública, razão principal da existência da EBC, da comunicação governamental, serviço que a empresa presta ao governo mediante contrato”, explica Hélio Doyle, diretor-presidente da EBC.

Em maio, a diretoria aprovou a estrutura organizacional que separou de forma mais clara as equipes de produção de conteúdos governamentais e públicos. O Canal Gov está sob a responsabilidade da Superintendência de Serviços de Comunicação da EBC, comandada por Flávia Filipini.

“Vamos explicar às pessoas como acessar serviços e programas públicos e sobre a garantia de direitos. Um dos nossos diferenciais é o acesso direto às fontes do governo, o que garante o dinamismo e a credibilidade da informação”, explica Flávia.

Nos próximos dias, a EBC também lançará o portal de notícias e outros serviços ligados à publicização de políticas públicas e ações do governo federal.

TV Brasil

Neste novo cenário, a TV Brasil reassume, integralmente, sua função de emissora pública, com programação de caráter cultural e educativo, dedicada à promoção da cidadania e dos valores democráticos. A nova programação da emissora está focada em oferecer ao telespectador informação com credibilidade e entretenimento de qualidade, de forma a refletir a diversidade do país nos seus conteúdos.

Veja também

CIÚME Lore Improta já brigou com fã que deu em cima de Léo Santana: "Eu não sou abestalhada, entendeu?"