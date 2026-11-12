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Com a aproximação do Natal, as produções natalinas começam a chegar nos cinemas mundiais. Uma das estreias desta quinta-feira (12) é uma nova adaptação de "Um Conto de Natal", de Charles Dickens. Em “Ebenezer e Os Fantasmas do Natal”, Johnny Depp interpreta o personagem-título que recebe a visita de três espíritos do Natal: Passado, Presente e Futuro.

“Parli italiano?” Pois bem, o 21º Festival de Cinema Italiano no Brasil é um dos destaques da semana nos cinemas brasileiros. A programação reúne 25 filmes, sendo 15 inéditos e 10 clássicos, com entrada gratuita em todas as sessões. Dentre os contemporâneos, “As Coisas Não Ditas”, de Gabriele Muccino (“À Procura da Felicidade", 2006), e “Breve História de Amor”, de Ludovica Rampoldi, que estreou no Festival de Cinema de Roma 2025.

Para quem gosta dos clássicos, o Festival de Cinema Italiano exibe a célebre obra de Federico Fellini, “A Doce Vida” (1960), Palma de Ouro no Festival de Cannes e vencedor do Oscar de Melhor Figurino. Integra a programação também “Stromboli” (1950), de Roberto Rossellini, com a icônica Ingrid Bergman de protagonista.

Ainda no clima de nostalgia, desta vez para os apaixonados por ação e, principalmente, carros, “Velozes & Furiosos” está sendo relançado nesta quinta em comemoração aos 25 anos da estreia do filme. Esse longa-metragem acompanha pela primeira vez a icônica dupla de Brian O'Conner e Dominic Toretto, interpretados por Paul Walker

Vin Diesel, respectivamente.

Ao todo, a franquia principal lançou 10 longa-metragens, fora o spin-off e séries animadas. O próximo filme já está confirmado, com previsão de lançamento nos cinemas para março de 2028 prometendo encerrar a história principal.



Confira, a seguir, esses e mais filmes que seguem em cartaz até 18 de novembro nas salas de cinemas em Pernambuco.





ESTREIA



"Ebenezer e Os Fantasmas Do Natal"

Uma nova adaptação de"Um Conto de Natal", de Charles Dickens. Na véspera de Natal, o avarento Ebenezer Scrooge recebe a visita do fantasma de seu antigo sócio, Jacob Marley, e dos espíritos do Natal Passado, Presente e Futuro. As aparições o obrigam a confrontar sua própria vida e oferecem uma chance de redenção.

Direção: Ti West



"Como Roubar Um Banco"

Um grupo de assaltantes extremamente habilidosos transforma seus roubos em espetáculo ao transmitir as ações pelas redes sociais. A fama viral da quadrilha chama a atenção de um veterano agente do FBI e de uma brilhante engenheira de software, que iniciam uma intensa caça digital aos criminosos. Enquanto a perseguição se aproxima, os ladrões planejam seu golpe mais ambicioso.

Direção: David Leitch



"Velozes & Furiosos" (25º Aniversário)

Brian O'Conner, um policial de Los Angeles, deve decidir onde realmente reside sua lealdade quando ele se apaixona pelo mundo das corridas de rua que foi enviado disfarçado para acabar.

Direção: Rob Cohen



"As Coisas Não Ditas"

Em Roma, um casal bem-sucedido vive entre conquistas, hábitos e um amor que talvez já não seja o mesmo. Em busca de novos estímulos, viajam ao Marrocos com amigos e a filha adolescente, esperando apenas descanso e leveza - mas o deslocamento expõe fissuras antigas, segredos e “coisas não ditas”. Em um cenário quente e aparentemente imóvel, as relações se esticam, se revelam e se transformam. Porque, às vezes, basta uma pequena fissura para fazer ruir tudo o que parecia estável - e porque talvez nunca conheçamos completamente quem está ao nosso lado.

Direção: Gabriele Muccino



"A Doce Vida"

Em Roma, no auge da “dolce vita” da Via Veneto, um jornalista atravessa noites de festas, celebridades e escândalos em busca de histórias - e de algum sentido no meio do brilho. Fellini transforma a cidade em personagem e, com uma fotografia em preto e branco deslumbrante, constrói um retrato hipnótico da cultura da fama e do vazio moderno. Em episódios que se encadeiam como memórias e delírios, o filme alterna fascínio e desconforto, beleza e desencanto, até revelar que, por trás do glamour, há uma inquietação que não se cala. Um clássico monumental, tão influente quanto provocador - uma experiência que continua atual, porque a “dolce vita” nunca deixou de existir.

Direção: Federico Fellini



"Stromboli"

Em fuga da guerra e do passado, uma mulher aceita um casamento por conveniência e vai parar na ilha vulcânica de Stromboli - um lugar de beleza brutal e regras implacáveis. Cercada por uma comunidade rígida e por um cotidiano de privação, ela enfrenta o isolamento, o choque cultural e a sensação de aprisionamento que o território impõe. Rossellini transforma a paisagem em força dramática: o vulcão, o mar e o vento não são cenário, mas pressão constante, amplificando cada ruptura interna. Com a interpretação intensa de Ingrid Bergman e um realismo áspero, o filme mergulha na experiência limite de estar "fora do mundo" - uma obra marcante, desafiadora e profundamente inquieta, que faz do desconforto um caminho para pensar liberdade e sobrevivência.

Direção: Roberto Rossellini



"Breve História de Amor"

Duas relações se cruzam quando uma mulher inicia um caso clandestino que, aos poucos, deixa de ser apenas uma fuga. Entre desejo, culpa e obsessão, o que parecia um segredo controlável vira um jogo arriscado que coloca todas as relações em xeque.

Direção: Ludovica Rampoldi



EM CARTAZ



"Godzilla Minus Zero"

A guerra reduziu o Japão a zero, e o Godzilla mergulhou-o no negativo. Passaram-se dois anos desde então, e o país tem enfrentado lutas agonizantes para alcançar a recuperação e, finalmente, voltar à vida normal. No momento em que a humanidade conseguiu se agarrar a uma paz conquistada com dificuldade, surge uma nova ameaça, esmagando a esperança num instante. Não há uma terceira vez. Tudo acaba aqui.

Direção: Takashi Yamazaki







"O Gatola Da Cartola"

O Gatola da Cartola, o felino mais animado e engraçado da literatura agora embarca numa aventura épica e hilária. Na trama, Gatola enfrenta seu maior desafio até agora no I.I.I.I. (Instituto da Instituição da Imaginação e a Inspiração limitada). Conhecido por seu jeito atrapalhado, Gatola precisa alegrar dois irmãos com dificuldade de se adaptar à nova cidade para onde acabaram de se mudar. Gabby e Sebastian conhecerão as travessuras inigualáveis e a personalidade caótica de Gatola, enquanto que, para o herói, essa missão pode ser a última chance de provar a si mesmo, com o risco de perder sua cartola mágica. Será que esse agente do caos sairá ileso das próprias tramoias?

Direção: Alessandro Carloni, Erica Rivinoja







"Vicentina Pede Desculpas"

Quando um ônibus dirigido por seu filho cai de um viaduto, tirando a vida de dezenas de pessoas, Vicentina procura as famílias das vítimas para pedir desculpas, apenas para descobrir os limites do perdão. O filme estreou mundialmente na seção Plataforma do Festival de Toronto e integrou a Seleção Oficial do Festival de San Sebastián 2026.

Direção: Gabriel Martins



"Klara e O Sol"

Klara é uma Amiga Artificial que deseja apenas encontrar o lar perfeito. Quando conhece Josie, ambas imediatamente percebem uma espécie de alma gêmea uma na outra. Josie tem uma relação conturbada com a mãe e ambas sofreram grandes perdas, mas a inocência e a lealdade inabalável de Klara começam a curar a família e a trazer luz ao mundo complicado de Josie.

Direção: Taika Waititi



"Os Farofeiros 3"

Desta vez o grupo de amigos viaja ao Caribe, mais precisamente até a ilha de San Sábados — que fica entre as ilhas de San Viernes e San Domingos —, para o casamento de Anita, filha de Rocha.

Direção: Roberto Santucci



''Feito Pipa''

Gugu é um menino de 12 anos apaixonado por futebol, que vive com a avó Dilma, uma professora aposentada que o criou de forma livre e afetuosa, em uma vida com segurança e criatividade. Menos em sua relação com o pai Batista, feita de ausências, expectativas e afetos não ditos. Agora Gugu vive seu primeiro desafio quando precisa encarar a possibilidade de morar com ele.

Direção: Allan Deberton





''100 Dias''

Sozinho em um pequeno barco, Amyr Klink desafia o Atlântico Sul a remo e escreve uma história que nunca havia sido tentada. A travessia entre a África e o Brasil se transforma em uma batalha contra o medo, a solidão e os próprios limites. Enquanto o corpo resiste ao mar, a mente enfrenta memórias, conflitos familiares e escolhas que moldaram quem ele é. Mais do que cruzar um oceano, Amyr precisa atravessar a si mesmo.

Direção: Carlos Saldanha



"O Bosque Selvagem"

Existe um bosque escondido logo depois da cidade, um lugar que não aparece em nenhum mapa e de onde dizem que ninguém volta. É para lá que uma revoada de corvos leva o irmão de Prue (Giulia Benite), enviados por uma feiticeira que precisa dele para seus planos sombrios. Sem pensar duas vezes, Prue parte para o Bosque Selvagem para salvá-lo, ao lado do amigo Curtis. Lá dentro, os dois encontram um mundo mágico, cheio de perigos, criaturas encantadas e segredos antigos. Das mãos que criaram Coraline, chega aos cinemas uma história sobre coragem, amizade e os laços que nos movem.

Direção: Travis Knight



"Cara-De-Barro"

Matt Hagen é um jovem de Gotham cuja rápida ascensão como astro de Hollywood é interrompida quando um criminoso o deixa gravemente desfigurado. Abandonado e desesperado, ele procura um tratamento experimental capaz de restaurar sua aparência. O procedimento funciona, mas provoca consequências inesperadas que afetam sua percepção da realidade e o conduzem por um caminho destrutivo de vingança.

Direção: James Watkins



"O Outro Lado Das Redes"

Frances Haugen é uma engenheira do Facebook que se une ao repórter Jeff Horwitz. Juntos, eles enfrentam uma trajetória de riscos para revelar ao mundo os segredos mais bem guardados do gigante da tecnologia.

Direção: Aaron Sorkin



"I Want Your Sex"

Quando o jovem Elliot consegue um emprego com Erika Tracy, artista célebre, provocadora e imprevisível, suas fantasias parecem se tornar realidade. Escolhido por ela como objeto de inspiração e parceiro sexual, ele é arrastado para uma relação marcada pelo desejo e por jogos de poder. Mas o que começa como uma aventura libertadora logo conduz Elliot a um universo de obsessão, traição e assassinato. Estreia mundial na seção Premieres do Festival de Sundance de 2026.

Direção: Gregg Araki



"Godzilla Minus One" (Relançamento)

Ambientado no Japão do pós-guerra, Godzilla Minus One mostra um Godzilla que é uma força monstruosa. O Japão, que já havia sido devastado pela guerra, enfrenta uma nova ameaça com Godzilla, deixando o país ainda mais destruído.

Direção: Takashi Yamazaki



"A Caixa Do Demônio"

Uma mulher coloca tudo em risco para defender seu primo enigmático de uma perigosa entidade sobrenatural determinada a rastreá-lo.

Direção: Daniel Stamm





"Sacrifício"

Mike Tyler, um ator em busca de recuperar sua relevância, participa de um evento beneficente frequentado por celebridades e pessoas influentes. A noite é interrompida por um grupo radical, colocando os convidados em perigo e desencadeando uma história que combina comédia, ação e suspense.

Direção: Romain Gavras

"Street Fighter"

Ambientado em 1993, os lutadores Ryu (Andrew Koji) e Ken Masters (Noah Centineo) são colocados de volta em combate quando o misterioso Chun-Li (Callina Liag) os recruta para o próximo Torneio do Guerreiro Global: uma briga brutal de socos, destinos e fúria. Porém, por trás dessa batalha por glória está uma conspiração mortal que os força a se enfrentarem entre si e seus demônios do passado. E se não enfrentarem, é game over!

Direção: Kitao Sakurai





"Dentro Da Baleia"

"Dentro Da Baleia" segue um mergulhador que, enquanto procura os restos mortais de seu pai, é engolido por um cachalote de 80 pés e 60 toneladas e tem apenas uma hora para sair antes que seu oxigênio acabe.

Direção: Brian Duffield





''Se Eu Fosse Você 3''

Duas décadas depois da última troca de corpos, Cláudio e Helena vivem uma nova fase da vida ao lado da filha Bia, agora adulta e casada. Tudo parece em equilíbrio até que uma situação inesperada abala a dinâmica da família e coloca as relações à prova. Quando o raio parece cair mais uma vez no mesmo lugar, a família toda é levada a encarar um novo desafio: aprender a se colocar no lugar do outro… talvez de um jeito bem literal.

Direção: Anita Barbosa

''Um Tio Quase Perfeito 3''

Tio Tony está se sentindo cada vez mais abandonado pelos sobrinhos, que cresceram e estão independentes. Até que um dia uma surpresa vira sua vida de cabeça para baixo: um bebê é deixado na porta de sua casa. Sem saber o que fazer, ele aciona os sobrinhos e, juntos, eles criam planos mirabolantes para encontrar os pais da criança. O que Tony não esperava é que entre noites em claro, choro e papinhas, um novo laço de amor daria sentido à vida desse tio quase perfeito.

Direção: Pedro Antônio





"As Aventuras de Tadeo e a Lâmpada Mágica"

Tadeo, sua namorada Sara e seus amigos Múmia, Jeff e Belzoni embarcam em uma aventura depois que Tadeo acidentalmente desencadeia um feitiço antigo.

Direção: Enrique Gato





"Outra Mamãe"

A história acompanha Bela, uma criança de oito anos cuja vida familiar é perturbada pela aparição de uma entidade sobrenatural semelhante à própria mãe. A presença surge dentro da casa e se torna progressivamente mais ameaçadora para Bela e a família.

Direção: Rob Savage





"Verity"

Adaptado do romance best-seller de Colleen Hoover, este thriller psicológico sedutor acompanha a renomada autora Verity Crawford (Anne Hathaway) e Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), uma escritora em dificuldades que se muda para a isolada propriedade dos Crawford para escrever como ghostwriter para Verity. Ao descobrir o que parecem ser anotações autobiográficas perturbadoras de Verity, Lowen se vê envolvida em confissões sombrias e distorcidas sobre o marido dela, Jeremy (Josh Hartne— lutando para distinguir ficção de realidade, manipulação de atração e oportunidade de obsessão.

Direção: Michael Showalter



"Digger"

A trama acompanha o homem mais poderoso do mundo que, após causar uma catástrofe global, inicia uma missão frenética para se redimir e provar que é o salvador da humanidade. Em uma corrida contra o tempo, ele precisa enfrentar as consequências de seus atos antes que o desastre que desencadeou destrua tudo.

Direção: Alejandro González Iñárritu

"Galinha Pintadinha - O Filme"

Na fantástica Vila de Galinhas todos viviam felizes, mas com muito medo do Gavião que habitava as montanhas. Era na vila onde moravam a Galinha Pintadinha e o Galo Carijó, futuros papais à espera da entrega de seu primeiro filho. Porém, uma cegonha muito atrapalhada bagunça o destino e troca o ovo da dona Galinha com o do Gavião, fazendo o Pintinho Amarelinho nascer no ninho do Gavião e um Gaviãozinho nascer na Vila de Galinhas

Direção: Juliano Prado, Marcos Luporini



"A Queda 2: No Limite"

As melhores amigas Grace Caroline Currey e Virginia Gardner reprisam seus papéis. Seu conhecimento de escalada e sua determinação em sobreviver são testados em situações de risco no topo de uma torre de rádio.

Direção: Michael Spierig, Peter Spierig



"Virtuosas"

Um retiro VIP para mulheres em busca de sua melhor versão se transforma em uma jornada absurda e perigosa.

Direção: Cíntia Domit Bittar

"Precisamos Falar"

Após um ataque brutal cometido por seus filhos adolescentes contra uma mulher em situação de rua, dois casais veem suas vidas desmoronarem. Confrontados com uma verdade insuportável, eles precisam decidir entre proteger os próprios filhos ou entregá-los à Justiça. Enquanto o crime expõe privilégios, omissões e diferentes visões de mundo, as relações familiares são colocadas à prova e cada personagem é obrigado a enfrentar a pergunta que ninguém quer responder: qual é o limite entre o amor e a responsabilidade? Baseado no romance O Jantar, de Herman Koch.

Direção: Pedro Waddington, Rebeca Diniz



''Antártida''

Na Estação Comandante Diniz, na Antártida, a cientista Inês (Marina Ruy Barbosa) é vítima de uma violência. Isolados pelo frio extremo e sem possibilidade de resgate imediato, todos os homens da base se tornam suspeitos – inclusive as patentes mais altas, Comandante Barros (Antonio Calloni) e o Capitão Vicente (Lázaro Ramos). A subcomandante Elisabeth (Andrea Beltrão), então, assume a difícil missão de investigar o ocorrido, enquanto as mulheres da estação – Inês, Marina (Leandra Leal) e Rose (Mariana Sena) – se sentem acuadas e precisam se unir para enfrentar o medo, o silêncio e a violência.

Direção: Bruno Safadi



''Resident Evil''

Da mente do visionário cineasta Zach Cregger (A Hora do Mal, Noites Brutais) chega uma reinvenção eletrizante — e aterrorizante — da franquia Resident Evil. Em uma história totalmente inédita, Resident Evil acompanha Bryan (Austin Abrams), um entregador médico que, sem querer, se vê em uma corrida frenética e cheia de ação pela sobrevivência, enquanto uma noite fatídica e horripilante desmorona ao seu redor.

Direção: Zach Cregger



''Procurando Emily''

Um músico apaixonado recebe o número errado da garota dos seus sonhos. Ele faz uma parceria inusitada com uma estudante de psicologia para tentar encontrá-la e, juntos, provocam uma agitação pelo campus que desafia suas próprias emoções e ambições ao longo do caminho.

Direção: Alicia MacDonald



''Masha e Os Ursos''

Masha precisa salvar seu irmão, que caiu sob o feitiço de um espírito da floresta e foi transformado em um bode. Para quebrar a terrível maldição, Masha precisa unir forças com uns dos personagens de contos de fadas mais famosos da infância: os três ursos.

Direção: Antonina Ruzhe



''Era Uma Vez Minha 1ª Vez''

Baseado no livro de Thalita Rebouças, o filme “Era Uma Vez Minha 1ª Vez" é uma adaptação para o cinema que aborda de forma leve, madura e descomplicada as descobertas e os ritos de passagem da juventude. A história acompanha quatro amigas - Teresa, Clara, Tuca e Patty - que descobrem que o despertar da sexualidade acontece de forma única para cada uma. O filme é uma narrativa sensível sobre expectativa, amizade e o limite entre pressa e descoberta.

Direção: Claudia Castro



''Gatos No Museu 2: Tesouros Do Egito''

Quando o rato Maurice descobre um mapa para o lendário Gênio do Egito, uma nova aventura começa, desta vez com destino às pirâmides! Mas o Gênio que todos buscam só realiza um único desejo a cada mil anos, e ninguém está disposto a abrir mão do seu. Entre paisagens deslumbrantes, novos amigos e muita confusão, a turma vai descobrir que o Egito tem muitos segredos escondidos nas areias.

Direção: Vasiliy Rovenskiy



''No Limite Da Justiça''

O filme é baseado na história real de uma parceria perigosa. Enviado ao Mississippi dos anos 1960 para investigar uma onda de assassinatos brutais contra líderes dos direitos civis da população negra, um jovem agente negro do FBI (Yahya Abdul-Mateen II) precisa trabalhar ao lado de Greg Scarpa (Mark Wahlberg), um dos assassinos mais notórios da máfia.

Direção: Elegance Bratton





''Da Magia À Sedução: Feitiço De Amor''

O tempo passou, mas Sally e Gillian ainda são assombradas pela maldição do clã Owen: todos que amam acabam morrendo. Agora, as duas devem confrontar poderes que ameaçam acabar com sua família de uma vez por todas.

Direção: Susanne Bier



''A Ilha Esquecida''

Jo e Raissa, recém-formadas no ensino médio e melhores amigas desde a infância, estão prestes a seguir caminhos distintos. Enquanto celebram a sua última noite juntas, elas encontram um portal misterioso que as transporta para a fantástica ilha de Nakali, repleta de criaturas mágicas e mitológicas sobre as quais cresceram ouvindo histórias contadas por suas famílias filipinas.

Direção: Joel Crawford, Januel Mercado



''A Maravilhosa Árvore Encantada''

Uma família moderna se muda para o campo, onde as crianças descobrem uma árvore mágica com moradores excêntricos. Elas são transportadas para terras fantásticas, reacendendo o vínculo familiar por meio de aventuras.

Direção: Ben Gregor





''Código: Vingança''

Após testemunhar o assassinato de seu chefe bilionário e ser injustamente incriminado pelo crime, Cole Reed embarca em um navio cargueiro em uma cruzada solitária para vingar a morte do chefe. No entanto, à medida que avança em sua missão, ele descobre que está no centro de uma perigosa conspiração internacional.

Direção: Jean-François Richet



''Viva Marília''

O contexto histórico, político e social do Brasil nos anos 1960, 1970 e 1980, e o impacto de cada década na vida e obra da consagrada atriz Marília Pêra. Marília estava inserida numa geração de mulheres fortes e potentes que, com sua arte, influenciaram corações e mentes. Durante a carreira, foram 49 peças, 29 novelas, 12 séries e 24 filmes. Ela conquistou o público e mais de 80 prêmios nacionais e internacionais.

Direção: Esperança Motta, Zelito Viana



"Minha Melhor Amiga"

Julia e Clara são melhores amigas e vivem o auge dos seus 50 anos. Quando suas filhas, Manu e Isadora, viajam para um intercâmbio em Portugal, elas aproveitam para dar um tempo da rotina frustrante e decidem embarcar para a Europa. Mas, ao chegarem em terras lusitanas, nem tudo sai como planejado e o que seriam apenas umas férias divertidas com as garotas se transforma em uma viagem que vai ressignificar a vida das duas.

Direção:Susana Garcia

"Idiotas"

Mark (Dave Franco) e Davis (O'Shea Jackson Jr.) são dois idiotas que aceitam um trabalho aparentemente simples: levar um adolescente rico e problemático (Mason Thames) até uma clínica de reabilitação. Só que o passageiro tem outros planos, e uma missão fácil se transforma numa jornada cada vez mais delirante, entre drogas, confusão e situações insanas que ninguém ali estava preparado para enfrentar.

Direção: Macon Blair

"Minha Filha É Um Zumbi"

Um pai se dispõe a fazer qualquer coisa para proteger a filha após ela ser infectada por um vírus zumbi. Em vez de se transformar completamente em uma ameaça, a jovem mantém parte de sua consciência, criando uma relação tão emocionante quanto caótica entre os dois.

Direção: Pil Gam-Sung



''Coyote Vs. Acme''

Em ''Coyote Vs. Acme'', um advogado sem sorte que assume Wile E. como cliente em seu processo contra a Acme por seus produtos defeituosos. No entanto, ele logo descobrirá que seu antigo chefe é o advogado de defesa da empresa processada.

Direção: Dave Green



''Ponto Sem Retorno''

Nove anos após uma pandemia global de gripe dizimar a maior parte da humanidade, o piloto enlutado Hig vive isolado em um hangar de aviação no Colorado com seu cachorro e um ex-fuzileiro naval ranzinza. Ao interceptar uma misteriosa transmissão de rádio, ele decide arriscar tudo e cruzar o perímetro controlado em uma jornada perigosa em busca de esperança e outros sobreviventes.

Direção: Ridley Scott





''Muito Prazer''

Rubem, um motorista de aplicativo sem perspectivas, recebe uma herança inesperada: o Motel Pérola, que logo descobre ser um prédio em ruínas. Lá ele conhece Grace, ex-funcionária que ficou morando numa das suítes quando o motel fechou. Sem conseguir vender o imóvel e atolados em dívidas, Grace e Rubem unem-se para reativar o motel.

Direção: Jorge Furtado





''Mirrors No. 3''

Durante um fim de semana no campo, Laura, uma estudante de Berlim, sobrevive milagrosamente a um acidente de carro. Fisicamente ilesa, mas profundamente abalada, ela é acolhida por Betty, que testemunhou o acidente e cuida dela com carinho. Aos poucos, o marido e o filho de Betty superam a relutância inicial, e uma tranquilidade quase familiar se instala. Mas logo, eles não conseguem mais ignorar o passado e Laura precisa enfrentar a sua própria vida.

Direção: Christian Petzold





''O Shaolin Do Sertão 2''

Aluísio Li continua se metendo em muita confusão na busca por suas raízes chinesas, desafiando diversos valentões para se tornar um verdadeiro mestre das lutas.

Direção: Halder Gomes



''O Sorveteiro''

O que parecia ser apenas outro dia qualquer numa cidade pequena se transforma rapidamente em um show de horrores quando as vidas dos adultos são ameaçadas por uma tropa de crianças cuja única missão é eliminá-los após comer um sorvete amaldiçoado. Apenas três pequenos ficaram longe do doce e escaparam da loucura, e agora cabe a eles descobrirem como o tal sorveteiro está causando o apocalipse infantil e como pará-lo.

Direção: Eli Roth



''Minions & Monstros''

Os Minions embarcam em uma jornada para encontrar criaturas assustadoras para aparecerem em seu filme de monstros.

Direção: Pierre Coffin





''Gonzaguinha, Da Maior Liberdade''

"Gonzaguinha, Da Maior Liberdade” é um filme que busca resgatar em letras, imagens e sons, a fúria e a poesia de um dos artistas mais importantes para a construção e a discussão popular de nossa história democrática: Luiz Gonzaga Jr.

Direção: Susanna Lira



''A Quinta Portuguesa''

O desaparecimento repentino da companheira deixa Fernando, um discreto professor de geografia, totalmente devastado. Sem rumo, ele vê a oportunidade de assumir a identidade de outro homem e trabalhar como jardineiro em uma casa portuguesa. Ali, estabelece uma amizade inesperada com a proprietária, entrando em uma nova vida que não lhe pertence.

Direção: Avelina Prat



''A Professora De Piano'' (Relançamento)

Erika Kohut leciona piano no Conservatório de Viena. Prestes a completar 40 anos, ela vive confinada em casa com a mãe — uma influência da qual só consegue escapar durante suas visitas frequentes a cinemas pornô e peepshows. Sua sexualidade é marcada por um voyeurismo mórbido e pela automutilação masoquista. Erika e a vida seguem caminhos distintos. Até que um de seus alunos decide seduzi-la…

Direção: Michael Haneke



''Lista De Desejos Para Superagüi''

Em uma ilha mítica do litoral sul do Brasil, isolada entre o tempo e o mar, vive Martelo, um pescador de 70 anos que ainda não conseguiu se aposentar. Ele é um “homem-farol”: sua luz revela os desejos e as dores de uma comunidade inteira que resiste ao apagamento.

Direção: Pedro Giongo



''Um Olhar Inquieto: O Cinema De Jorge Bodanzky''

Em 1973, Jorge Bodanzky, filmando para a TV alemã, capturou uma imagem intrigante: uma grande maloca em meio à densa floresta amazônica, cercada por indígenas isolados tentando atingir o avião com flechas. Meio século depois, o registro recuperado pelo Instituto Moreira Salles leva o cineasta de volta a Aripuanã.

Direção: Jorge Bodanzky, Liliane Maia



''Pressão''

Pressão acompanha a escolha brutal e impossível do general Dwight D. Eisenhower e do capitão James Stagg. Nas tensas 72 horas que antecedem o Dia D, todas as peças do quebra-cabeça estão alinhadas e prontas para ação, com exceção de um elemento crucial: o clima na ilha britânica. Enquanto o chefe das previsões meteorológicas das forças britânicas James Stagg é chamado para fornecer o cálculo mais importante da história, o comandante Eisenhower é assombrado pelo ensaio desastroso do plano de ataque e pelo peso de ser o único com a palavra final.

Direção: Anthony Maras



''O Grande Arco De Paris''

França, 1983. Determinado a deixar sua marca na história, o presidente François Mitterrand lança um ambicioso concurso internacional de arquitetura: erguer o monumental Grande Arco de La Défense, alinhado com o Louvre e o Arco do Triunfo. Contrariando as expectativas, o vencedor é Otto Von Spreckelsen, um arquiteto dinamarquês de 53 anos, desconhecido na França. De um dia para o outro, ele desembarca em Paris e assume a liderança de um projeto faraônico. Mas o sonho grandioso do arquiteto logo se choca com as durezas da realidade: restrições técnicas, tensões políticas e jogos de poder ameaçam sua visão original.

Direção: Stéphane Demoustier



''O Apego''

Sandra, uma mulher na casa dos cinquenta, ferozmente independente, acaba de compartilhar, repentinamente e sem querer, a intimidade de seu vizinho de andar e de seus dois filhos. Contra todas as expectativas, ela aos poucos se apega a essa família adotiva.

Direção: Carine Tardieu





''Sobrenatural - Agora Entre Nós''

Gemma é uma jovem mãe que cria sua filha na casa onde cresceu e descobre que pode viajar para O Além. Quando algo maligno passa a persegui-la, Gemma descobre uma habilidade que muda tudo: ela não apenas entra em O Além — ela pode trazer o que vive lá de volta ao mundo real. Quando os demônios percebem seu poder, nosso mundo se torna o playground deles.

Direção: Jacob Chase





''Patrulha Canina: Uma Aventura Dino''

Após uma tempestade, a Patrulha Canina aterrissa em uma misteriosa ilha de dinossauros, onde encontram Rex, um filhote perdido. Quando a mineração imprudente de Humdinger desencadeia a erupção de um vulcão, a equipe enfrenta sua maior missão de resgate até então para salvar a ilha.

Direção: Cal Brunker

''O Fim Da Rua''

Após um misterioso evento cósmico abalar o bairro Oak Street e o transportar dos subúrbios para um lugar desconhecido, a família Platt descobre que sua sobrevivência vai depender da união entre todos para enfrentar um ambiente agora irreconhecível.

Direção: David Robert Mitchell







''Colegas e o Herdeiro''

Um grupo de colegas foge do instituto em uma ousada viagem clandestina para reencontrar o amigo Stallone, que vive no Uruguai em meio a uma disputa pela herança de um hotel. A bordo de um avião de carga rumo a Punta del Este, o que deveria ser apenas uma visita transforma-se em uma perigosa aventura quando cruzam o caminho de contrabandistas de pedras preciosas. O filme amplia o escopo com um elenco formado por dezenas de atores com síndrome de Down, autismo, síndrome de Williams e outras deficiências intelectuais.

Direção: Marcelo Galvão







"As Cores Do Tempo"

Ao herdar uma antiga casa deixada intocada desde 1940, quatro primos distantes se reencontram e mergulham nos segredos há muito esquecidos de sua família. Ao explorarem o local, descobrem vestígios da vida de Adèle, uma jovem de 20 anos que viveu ali em 1895, antes de partir para Paris. À medida que percorrem os passos dessa ancestral enigmática, o passado ganha vida e começa a ecoar no presente, desafiando suas certezas e revelando paralelos inesperados entre 2025 e o fim do século XIX.

Direção: Cédric Klapisch







"Homem-Aranha: Um Novo Dia"

Quatro anos se passaram desde os eventos de "Sem Volta Para Casa", e Peter Parker (Tom Holland) agora é um adulto vivendo completamente sozinho, tendo se apagado voluntariamente da vida e das memórias de quem ama. Combatendo o crime em uma Nova York que já não sabe mais o seu nome, ele se dedica integralmente a proteger a cidade - um Homem-Aranha em tempo integral -, mas, à medida que as exigências aumentam, a pressão desencadeia uma surpreendente evolução física que ameaça sua própria existência, enquanto um estranho padrão de crimes dá origem a uma das ameaças mais poderosas que ele já enfrentou.

Direção: Destin Daniel Cretton







"A Odisseia"

O longa é ambientado após a Guerra de Troia, e acompanha a épica jornada de Odisseu em seu retorno para casa, enfrentando criaturas míticas e a ira dos deuses, enquanto sua esposa Penélope o aguarda. Para dar vida a essa narrativa extraordinária, o elenco reúne grandes nomes de Hollywood, incluindo Matt Damon (Odisseu), Anne Hathaway (Penélope), Tom Holland (Telêmaco), Zendaya (Atena), Mia Goth (Melanto), Robert Pattinson (Antínoo), John Leguizamo (Eumeu), Jimmy Gonzales (Cefeu) e Himesh Patel (Euríloco). O filme conta ainda com as participações das vencedoras do Oscar Charlize Theron e Lupita Nyong’o.

Direção: Christopher Nolan







"O Convite"

Um jantar sai do controle rumo a caminhos inesperados quando um casal convida seus vizinhos enigmáticos para uma visita.

Direção: Olivia Wilde







''Toy Story 5''

Buzz, Woody, Jessie e os demais brinquedos tradicionais são desafiados pela nova obsessão das crianças do século XXI: os dispositivos eletrônicos.

Direção: McKenna Harris, Andrew Stanton









CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Eldorado, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE

Cinema São Luiz

Centerplex (Caruaru/Carpina)

Planet Cinemas (Shopping Difusora)

Cine A (Shopping Serra Talhada)

Grupo Cine (Vitória Park Shopping)

Orient Cinemas (River Shopping Petrolina)

Cine São José (Afogados da Ingazeira)

Cine Apipucos

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