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ANCESTRALIDADE "Ebó: Tradições e resistência" celebra ancestralidade com arte, poesia e música no Recife Evento gratuito reúne artistas pernambucanos, feira de empreendedoras negras, contação de histórias, performances e shows no dia 7 de novembro, no restaurante Ilê Dùn

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Uma celebração dos saberes ancestrais, da criação artística e da força das tradições afro-diaspóricas toma conta do Ilê Dùn – Culinária e Espaço Cultural Diaspórico, no Barro, Zona Oeste do Recife, neste sábado (7 de novembro).

Das 14h30 às 22h, o projeto “Ebó: Tradições e Resistência” promove um encontro gratuito que conecta música, literatura, artes visuais, gastronomia, educação e empreendedorismo, com protagonismo de artistas e profissionais da cultura pernambucana.

A programação transforma o espaço em território de convivência e circulação de conhecimentos, reunindo atividades para diferentes públicos e gerações.

Feira de mulheres negras empreendedoras, intervenções artísticas, apresentações culturais, poesia falada e iniciativas voltadas à infância integram a agenda, que também abre espaço para a participação espontânea do público.

Idealizada pelas produtoras culturais Priscila Ferraz, responsável pela coordenação, e Tayná Passos, que assina a produção executiva, a iniciativa tem como eixo a valorização dos conhecimentos tradicionais como patrimônio vivo, capaz de fortalecer identidades, vínculos comunitários e expressões criativas.

“Ebó é um convite à partilha, aprendendo, reconhecendo as raízes e celebrando a riqueza das tradições presentes nos territórios. A gente está juntando diferentes linguagens artísticas a processos de compartilhamento de saberes tradicionais, aproximando assim pessoas, conhecimentos e fazeres ancestrais. A celebração chega como uma culminância que reafirma a circularidade que atravessa todo o projeto. A proposta abre um espaço de encontro e troca onde a arte, a oralidade, os fazeres manuais e os saberes tradicionais possam circular, fortalecendo a memória cultural e as práticas que atravessam gerações”, destaca Priscila Ferraz, escritora, arte-educadora e articuladora cultural.

Da palavra ao corpo

Durante todo o evento, o público poderá visitar a feira de empreendedoras negras e acompanhar a criação de uma obra em tempo real pela artista visual Bia, conhecida como MatrizB.

A condução das atividades ficará a cargo de Ana Benedita, cantora, atriz, intérprete, locutora e facilitadora cultural, que assume a função de mestra de cerimônia.

A agenda começa às 14h30 com uma atividade dedicada às crianças. A professora Kimberly Fraga, licenciada em Pedagogia e docente de História e Geografia no Ensino Fundamental I, conduz a contação de histórias, aproximando os pequenos do universo da oralidade e da transmissão de conhecimentos.

Às 16h, a dança e a expressão cênica entram em cena com “Òná Ijó – A Dança das Encruzilhadas”, performance criada por Falik, poeta e artista multilinguagem.

Vinte minutos depois, a palavra ganha o centro da roda com o Slam das Minas PE, batalha de poesia falada protagonizada exclusivamente por mulheres cis e trans.

Na sequência, o microfone permanece disponível para artistas, coletivos e demais participantes interessados em compartilhar suas criações.

Coco, samba e música autoral encerram a gira

A partir das 18h30, a música assume o protagonismo da celebração. Diretamente de Jaboatão dos Guararapes, o Coco do Rosário abre a sequência de shows, levando ao encontro a tradição e a pulsação coletiva do coco.

Às 20h, é a vez da recifense Maria Pagodinho, cantora ligada ao samba.

O encerramento fica por conta de Poli, cantora, compositora e percussionista do Recife, que sobe ao palco acompanhada de sua banda, às 22h.

O repertório reúne a produção de artistas da cena independente, com espaço para composições próprias, a exemplo dos trabalhos apresentados pelo Coco do Rosário e por Poli.

Para Tayná Passos, culinarista e pesquisadora alimentar, a programação aproxima diferentes manifestações culturais em torno de experiências compartilhadas.

“É um encontro em que a oralidade se manifesta na contação de histórias e na poesia falada, os ritmos marcados pelas palmas das mãos nos conectam ao coco e ao samba, e a força coletiva se transforma em axé, presença e alegria. A celebração é o momento de reunir tudo o que circulou ao longo do projeto, como os saberes compartilhados, os vínculos construídos, as tradições que seguem vivas e a potência de celebrar nossas existências. É um espaço de encontro, partilha e resistência, onde a cultura é vivenciada coletivamente e os conhecimentos continuam circulando por diversas gerações”, afirma.

A realização de Ebó: Tradições e Resistência conta com recursos do Sistema de Incentivo à Cultura do Município do Recife (SIC), por meio do Fundo de Incentivo à Cultura (FIC), vinculado à Fundação de Cultura da Cidade do Recife, à Secretaria de Cultura e à Prefeitura do Recife.



Confira a programação

14h30 - abertura com a mestra de cerimônia Ana Benedita e contação de histórias para crianças, com Kimberly Fraga

16h - Performance “Òná Ijó – A Dança das Encruzilhadas”, com Falik

16h20 - Slam das Minas PE + microfone aberto

18h - Agradecimentos com a mestra de cerimônia + som no intervalo

18h30 - Coco do Rosário

20h - Maria Pagodinho

21h - Mestra de cerimônia + som no intervalo

22h - Poli e banda

SERVIÇO

“Ebó: Tradições e Resistência”

Quando: 7 de novembro

Onde: Ilê Dùn - Culinária e Espaço Cultural Diaspórico - Avenida Doutor José Rufino, nº 1577, Barro - Recife-PE

Entrada gratuita

Instagram: @ebotradicoes

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