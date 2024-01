A- A+

carnaval 2024 Ebony é a primeira atração confirmada no festival Rec-Beat 2024 A jovem artista fluminense "causou" em 2023 com a música "Espero que entendam", em que provoca nomes consagrados do rap brasileiro

A pouco menos de 1 mês para o Carnaval, o Rec-Beat divulgou a primeira atração do line-up do festival: Ebony, rapper fluminense que virou assunto nas redes sociais em 2023, por causa da sua música “Espero que entendam”, cujos versos provocam nomes importantes do rap brasileiro, como Djonga, Felipe Ret, Baco Exu de Blues e outros.

O Rec-Beat, patrimônio cultural e imaterial do Recife, acontecerá entre os dias 10 e 13 de fevereiro, no seu já cativo Cais da Alfândega, no Bairro do Recife, com programação totalmente gratuita.

A artista

“Nasci como Milena Rodrigues. Fui adotada e virei Milena Pinto. Hoje me chamam pelo nome que escolhi, Ebony”, diz a artista em uma publicação de 2021, no Facebook. Milena, 22 anos, é nascida em Queimados (RJ).

Com mais de 656 mil ouvintes mensais e mais de 106 mil seguidores no Spotify, Ebony define sua música como “pop-rap”, apesar de ser “enquadrada” como trapper. Ela não se identifica com a alcunha, que acha limitante, uma vez que tem influências além do rap e do trap, mas também de gêneros como indie, rock, funk, pop.



Lançou seu primeiro single, “Cash Cash”, no Soundcloud, em 2019. Logo na sequência, assinou com uma gravadora. O primeiro EP, “Condessa”, veio em 2020. Em 2021, ela lança seu álbum de estreia, “Visão periférica”; e em 2023, seu segundo disco de carreira, “Terapia”.

"diss"

No final de novembro de 2023, o single “Espero que entendam” causou frisson nas redes sociais. Na música, Ebony endereça versos ferinos e provocativos para alguns artistas do hip hop brasileiro. São citados nominalmente na música Baco Exu do Blues, Filipe Ret, Djonga, L7NNON, entre outros.

No universo do rap, essa é a tradição “diss”, que se refere justamente a criar versos provocativos, “falando mal” ou insultando os outros. Em um trecho de “Espero que entendam”, Ebony canta: “Djonga / Eu não vou pedir desculpa / pode vir lamber meu s**** / Quer ser o Travis Scott / mas rima mal pra c******”

Em outros versos: “Soube que o Baco disse que eu sou superestimada por ser sudestina / mas me botou nos melhores pra eu ver a rotina / No início achei que era onda / aí ele foi e fez um feat com a Luísa Sonza”

O cerne da música é, na verdade, uma crítica aos artistas pela falta de apoio à visibilidade das mulheres da cena rap. No refrão, ela canta: "Espero que vocês entendam, vida/ Adoro as músicas, mas preciso provar meu ponto/ Eu tenho o rosto, eu tenho o corpo e eu tenho a rima/ Se eu tivesse um p*u, os bofes iam tá mamando"

