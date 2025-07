Claudia Leitte faz 45 anos e Ecad levanta ranking das suas músicas; confira

A- A+

Na quinta-feira (10) de julho Claudia Leitte fez seu aniversário de 45 anos. Em comemoração, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), entidade responsável pelos diteitos autorais, preparou um levantamento com as músicas de autoria mais tocadas e regravadas da atriz no país nos últimos cinco anos.

Segundo os dados da instituição, Claudia Leitte tem 64 obras musicais e 820 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva. A canção “Perigosinha”, lançada em parceria com compositores como Felipe Amorim e Kaleb Junior, lidera o ranking de execuções públicas. Já o título mais regravado é “Eu fico”, com 23 gravações registradas.

O levantamento considerou execuções nos segmentos de Rádio, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas, Carnaval, Festa Junina e Shows. O intérprete que mais gravou obras de autoria de Claudia Leitte foi Sérgio Rocha, com 30 fonogramas cadastrados.

Confira o ranking das músicas de autoria de Claudia Leitte mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (rádio, shows, sonorização ambiental, música ao vivo, casas de festas e diversão, carnaval e festa junina)

1. "Perigosinha"

Autores: Claudia Leitte / Felipe Amorim / Kaleb Junior / Vitinho Sanfoneiro / Matheus Kennedy / Breno Casagrande

2. "Lirirrixa"

Autores: Claudia Leitte / Luciano Pinto / Sérgio Rocha

3. "Saudade"

Autores: Claudia Leitte / Xixinho / Tatau

4. "Taquita"

Autores: Claudia Leitte / Tierry / Samir Trindade / Luciano Pinto / Cabrera

5. "Agradece"

Autores: Claudia Leitte / Cabrera / Breno Casagrande

6. "Dekole"

Autores: Claudia Leitte / Cabrera / Cabrera Music / Samir Trindade

7. "Bandera"

Autores: Claudia Leitte / Marco Borrero / Paulo Jeveaux / Tierry / Samir Trindade / Luciano Pinto

8. "Eu fico"

Autores: Claudia Leitte / Luciano Pinto / Sérgio Rocha

9. "Matimba"

Autores: Claudia Leitte / Luciano Pinto / Samir Trindade / Duller / Buja Ferreira

10. "Famosa"

Autores: Claudia Leitte / Bruno Mars / Phillip Lawrence / Ari Levine / Sergio Santos / Samir Trindade / Luciano Pinto / Tierry

Top 5 das músicas de autoria de Claudia Leitte mais regravadas contam com alguns empates:

1. "Eu fico"

Autores: Claudia Leitte / Luciano Pinto / Sérgio Rocha

2. "Lirirrixa"

Autores: Claudia Leitte / Luciano Pinto / Sérgio Rocha

2. "Preto se você me der amor"

Autores: Claudia Leitte / Luciano Pinto

2. "Taquita"

Autores: Claudia Leitte / Tierry / Samir Trindade / Luciano Pinto / Cabrera

3. "Matimba"

Autores: Claudia Leitte / Luciano Pinto / Samir Trindade / Duller / Buja Ferreira

4. "Bem vindo amor"

Autores: Claudia Leitte / Luciano Pinto / Sérgio Rocha

4. "Beijar na boca"

Autores: Claudia Leitte / Luciano Pinto / Sérgio Rocha

5. "Agradece"

Autores: Claudia Leitte / Cabrera / Breno Casagrande

