A- A+

PRÉ-ESTREIA "Eclipse" tem pré-estreia no Recife com presença da diretora Djin Sganzerla Longa-metragem que aborda violência psicológica e relações abusivas será exibido no Cinema da Fundação, seguido de conversa com o público

O público recifense terá a oportunidade de assistir, na próxima quarta (17), a uma sessão especial de "Eclipse", novo longa-metragem de Djin Sganzerla.

A exibição acontece às 19h15, no Cinema da Fundação, no Derby, e será seguida por um encontro entre a cineasta e os espectadores. A mediação ficará a cargo da realizadora, pesquisadora e curadora audiovisual Maria Cardozo.

Conhecida por sua trajetória como atriz em produções marcadas por personagens transgressoras, Djin vem consolidando uma carreira autoral atrás das câmeras voltada para questões ligadas ao universo feminino.

Em seu novo trabalho, a diretora lança luz sobre formas sutis de violência que podem se desenvolver dentro de relações afetivas, tema que ganhou destaque no debate público nos últimos anos.

Produzido pela Mercúrio Produções, com participação da Pandora na distribuição e apoio do BNDES e da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, o filme surgiu a partir de uma história real que chamou a atenção da realizadora.

O caso envolvia uma mulher que descobriu ser alvo de ameaças e ataques virtuais promovidos pelo próprio companheiro em fóruns online.

A partir dessa inspiração, o roteiro acompanha Cleo, uma astrônoma à espera de um filho, cuja rotina é transformada pela chegada de Nalu, sua meia-irmã indígena.

O reencontro desperta lembranças enterradas e conduz as duas personagens por um percurso de investigação que atravessa traumas familiares, conflitos identitários e os territórios obscuros da internet.

A narrativa combina elementos ligados à racionalidade científica e aos saberes ancestrais para discutir mecanismos de controle, silenciamento e resistência.

Além de dirigir o longa, Djin Sganzerla também integra o elenco principal. O filme reúne ainda atores conhecidos do grande público, como Sergio Guizé e Lian Gaia, além de nomes consagrados do cinema brasileiro, entre eles Luís Melo, Selma Egrei, Clarisse Abujamra, Gilda Nomacce e Helena Ignez.

“Ao tratar da relação entre mulheres e do convívio entre pessoas de diferentes origens, o filme Eclipse reflete questões essenciais para o Brasil de hoje. O BNDES tem um compromisso permanente com diversidade e se alegra de apoiar produções com narrativas que refletem a pluralidade do Brasil”, comenta Marina Moreira Gama, superintendente da Área de Relacionamento, Marketing e Cultura do BNDES.

Antes de estrear comercialmente no país, em maio, "Eclipse" percorreu festivais nacionais e internacionais.

A produção foi apresentada pela primeira vez na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e, posteriormente, integrou a programação de eventos cinematográficos nos Estados Unidos e na Turquia.

Sinopse

Durante a gestação, a astrônoma Cleo vê sua vida mudar com a chegada inesperada de Nalu, sua meia-irmã indígena.

A convivência entre ambas desencadeia recordações inquietantes e revela segredos que as levam a investigar conexões ocultas entre passado e presente, alcançando inclusive os ambientes mais sombrios da deep web.

SERVIÇO

Pré-estreia de "Eclipse", com presença da diretora/atriz Djin Sganzerla

Quando: Quarta (17), às 19h15

Onde: Cienma da Fundaçção (Derby) - Rua Henrique Dias, 609, Derby - Recife-PE

Ingressos: R$ 8 (meia) e R$ 16 (inteira), à venda na bilheteria do cinema

Instagram: @cinemadafundacao

Veja também