Economista e empresário: de onde vem a fortuna de Rafael Kemp, novo namorado de Mariana Goldfarb?

Mariana Goldfarb está amando — ardentemente. Usando o emoji de um coração em chamas, a modelo de 34 anos assumiu o namoro com o empresário Rafael Kemp, de 29, ao responder à dúvida de uma fã nos stories, no Instagram, na noite do último domingo (26). Ela não admitia um romance desde o término com o ex-marido, o ator Cauã Reymond.

De onde vem a fortuna de Rafael Kemp?

Junto com a mãe, Márcia Kemp, e o irmão gêmeo, Gustavo, o empresário está no comando de uma marca de bolas, roupas e acessórios, a carioca Nannacay. A grife, de acordo com o jornal Extra, ao lançar itens de produção manual e sustentável virou queridinha de celebridades e já conquistou até artistas internacionais como Beyoncé. A loja on-line da marca vende peças de até R$ 11 mil.

Assim como a mãe, Rafael é formado em economia, mas na empresa da família assume as funções na expansão de projetos, inovação e marketing. A atuação no ramo da moda o levou a ter o nome listado na Forbes Under 30 como um dos jovens talentos e influentes antes.





Ainda segundo o Extra, Rafael Kemp trabalhou em uma startup de seguros e passou um ano se dedicando ao mercado financeiro, na área de investimentos, dada a formação de economista.

