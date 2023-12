Ecossexual, Sergio Marone diz não sentir atração por quem não recicla lixo; entenda

A- A+

Se você não recicla lixo, as chances de ficar com Sergio Marone são zero. Em entrevista ao IG, o ator disse não sentir atração por quem não é ecologicamente correto e não recicla lixo.

"Se é uma pessoa que nem recicla o lixo de casa, que é o básico, qualquer um pode fazer, já me tira totalmente o tesão, (está) completamente fora do meu interesse", explicou.

Sergio já havia revelado ser ecossexual, ou seja, uma pessoa que entende que o prazer e a intimidade estão relacionados ao envolvimento consciente com o meio ambiente. Ele voltou a explicar o conceito na entrevista.

"Ecossexual são as pessoas que sentem prazer em coisas simples e essenciais da vida, como por exemplo, tomar um banho de mar, abrir a janela e sentir uma brisa na cara, pessoas que se relacionam com o essencial, que é a natureza e que tem nessa troca uma relação de prazer, de reenergização, enfim, simples assim", disse.

