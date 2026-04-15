EcoTribe retorna ao Recife neste sábado (18) com 18 horas de música; confira
A EcoTribe retorna ao Recife neste sábado (18), a partir das 18h na área verde externa do Centro de Convenções de Pernambuco, espaço que voltou a incorporar a área do antigo Mirabilândia.
Com festas open air de psytrance, o selo retorna em formato festival, ampliando sua proposta musical para além do gênero e incorporando vertentes do house, techno e suas subvertentes.
A experiência propões uma pista que mantenha contato direto com a natureza, com estrutura pensada para maior proximidade entre público e artistas.
Serão 18 horas ininterruptas de música, com início às 18h do sábado e programação seguindo até o meio-dia do domingo.
O festival apresenta um line-up que reúne artistas nacionais e internacionais. Entre os destaques estão o alemão Electric Universe, com seu Laser Harp Concert, e os israelenses Blastoyz e Sesto Sento.
Confira line-up e horários
18h — IAS
19h30 — ILINO
20h30 — FEEMARX
22h — GREGGIO
23h — BIGFETT
00h30 — HNGT
02h — FERNANDA PISTELLI
03h — ELECTRIC UNIVERSE (Laser Harp Concert)
04h — SESTO SENTO
05h — BURN IN NOISE vs ALTRUISM
06h30 — OMIKI
07h45 — JOHN AXE vs MENTUM
09h — BLASTOYZ
10h — PATETA
11h — BANDINI
O novo momento do festival contrói um line-up que transita entre o psytrance e vertentes contemporâneas da música eletrônica.
SERVIÇO
Festival EcoTribe
Quando: sábado (18) das18h até o meio-dia do domingo
Onde: Área verde externa do Centro de Convenções de Pernambuco (ao lado do antigo Mirabilândia)
Ingressos a partir de R$ 140 via Evenyx ou sem taxa via Pix via (11) 91572-5174 (WhatsApp)
*Com informações da assessoria de imprensa