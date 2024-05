A- A+

turnê Ed Motta cancela turnê na Europa por problemas de saúde: 'Não pode realizar voos de longa distância' Cantor, entretanto, continuará se apresentando no Brasil, segundo comunicado divulgado nas redes sociais

O cantor Ed Motta anunciou aos fãs, na manhã desta terça-feira (7), o cancelamento das apresentações em sua turnê na Europa, marcada para os meses de junho e julho. O motivo, segundo comunicado divulgado nas redes sociais do cantor, se deve a problemas de saúde do artista, que não pode realizar voos de longa distância.

Na nota escrita em língua inglesa, a produção de Ed Motta afirma que os shows no Brasil seguem agendados. “Ed gostaria de expressar sua gratidão pelo amor, apoio e orações que recebeu de seus fãs. Pedimos gentilmente sua compreensão e respeito durante este momento difícil”, diz o comunicado.

Confira o comunicado:

Aos amigos e fãs de Ed Motta: É com pesar que informamos que, devido a problemas de saúde do artista, ele não pode realizar voos de longa distância. Como resultado, a turnê europeia programada para junho e julho deste ano foi cancelada por motivos médicos.

No entanto, Ed continuará com suas apresentações agendadas no Brasil.

Ed gostaria de expressar sua gratidão pelo amor, apoio e orações que recebeu de seus fãs.

Pedimos gentilmente sua compreensão e respeito durante este momento difícil.

Veja também

tragédia no rs Ex-BBBs Thelminha, Amanda e Marcela se juntam para missão médica no Rio Grande do Sul