Música Ed Motta lança "Slumberland", segundo single do seu novo álbum; ouça Faixa conta com as participações de Paulette McWilliams, Phillip Ingram e Will Wheaton

Cinco anos depois de seu último álbum, o cantor e compositor Ed Motta anuncia a chegada de seu novo disco, “Behind the Tea Chronicles”, com produção assinada pelo próprio artista e que terá novos detalhes apresentados em breve.



Conhecido pela imprensa internacional como o “Colossus of Rio”, Ed Motta disponibilizou nas plataformas de música a faixa "Slumberland”, que conta com as participações de Paulette McWilliams, Phillip Ingram e Will Wheaton. Ouça e baixe aqui.

Em junho, Ed apresentou o primeiro single do álbum, “Safely Far”, uma música extremamente envolvente e tocante, com uma melodia cativante que ficará gravada no imaginário dos fãs. Ouça e baixe aqui.

O multi-instrumentista dá início as divulgações de seu 14° álbum de estúdio, que sucede o autoproduzido “Criterion of the Senses”, lançado em 2018, projeto que destaca suas diversas influências. O álbum é repleto de ritmos variados, nos quais Ed segue trilhando seu próprio caminho, ao mesmo tempo em que mantém sua dominância de estilo, artesanato meticuloso e curadoria.

Ouça o single "Slumberland":

