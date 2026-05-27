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POLÊMICA Ed Motta pede desculpas aos nordestinos após chamar garçom de "paraíba" em briga no Rio Em um vídeo publicado nas redes sociais, o artista afirmou admirar o Nordeste e cantou música de Cassiano

Ed Motta pediu desculpas aos nordestinos pelo xingamento xenofóbico direcionado a um garçom durrante uma confusão em um restaurante no Rio de Janeiro há duas semanas. O pedido foi feito por meio de um vídeo publicado pelo cantor nesta quarta-feira (27).

Na gravação, o artista canta um trecho da música “Coleção”, do paraibano Cassiano. “Meu pedido de desculpas, meu pedido de perdão ao Nordeste brasileiro, especialmente da Paraíba, vem através da música, da arte do brilhante Genival Cassiano, paraibano, cantor, compositor que influencia minha obra desde o começo, desde o primeiro disco, em 1988. No show, eu cantava essa música”, disse.

Ainda durante o vídeo, Ed Motta exaltou a cultura nordestina. “Então, toda minha admiração pela Paraíba, pelo Nordeste, e pela criatividade dessa região. Viva o Nordeste e Viva a Paraíba”, afirmou.



O cantor e compositor se tornou alvo de investigação por injúria por preconceito contra um funcionário do restaurante Grado, no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio. O episódio ocorreu após um desentendimento causado pela cobrança da taxa de rolha. Em um áudio divulgado, Ed Motta chama um dos funcionário de “paraíba”, de forma pejorativa.

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