Ed Sheeran Anuncia o lançamento do seu novo álbum; confira tracklist

A- A+

Ed Sheeran anunciou a data de lançamento de “-” (Subtract) para o dia de 5 de maio pela Asylum/Atlantic via Warner Music Brasil. Este será um álbum que revisita as raízes do cantor e compositor, e que foi escrito em um cenário de luto e esperança pessoal.

Ed Sheeran estourou no cenário musical do Reino Unido em 2011 com seu álbum de estreia “+”. Estabelecendo-se rapidamente como um artista que fez história, seguiu com “x”, “÷”, “No.6 Collaborations Project” e “=”, um catálogo que fez o artista se tornar o primeiro artista do mundo a ter quatro músicas com mais de 2 bilhões de streams no Spotify.



O novo projeto é o resultado do cantor britânico ultrapassando os limites de sua arte musical ao entregar as composições mais profundas de sua carreira. Juntando-se a Aaron Dessner (The National) na composição e produção, começaram a criar o álbum em fevereiro do ano passado. Escrevendo mais de 30 músicas durante o período de um mês que passou no estúdio, as quatorze faixas do projeto são unidas por uma produção recheada de texturas de tendência folk a arranjos orquestrais.

“Eu estive trabalhando no Subtract por uma década, tentando esculpir o álbum acústico perfeito, escrevendo e gravando centenas de músicas com uma visão clara do que eu achava que deveria ser. Então, no início de 2022, uma série de eventos mudou minha vida, minha saúde mental e, finalmente, a maneira como eu via música e arte", comenta Sheeran.

Confira a tracklist completa do álbum:

Boat

Salt Water

Eyes Closed

Life Goes On

Dusty

End Of Youth

Colourblind

Curtains

Borderline

Spark

Vega

Sycamore

No Strings

The Hills of Aberfeldy

Veja também

Preconceito Regina Duarte se desculpa por endossar discurso xenófobo nas redes